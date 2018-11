A duhet të shqetësoheni nëse keni duar dhe këmbë të ftohta?

“Duart dhe këmbët e ftohta janë një ankesë e zakonshme”, tha Natalie Evans, një specialist i enëve të gjakut në klinikën e Cleveland. “Por në përgjithësi, kur kjo ndodh tek njerëzit e shëndetshëm të rinj, nuk është asgjë për t’u shqetësuar.”

Por nëse zbuloni që duart tuaja janë duke u kthyer në akull, edhe nëse ka vetëm një rënie të moderuar të temperaturës, mund të keni diçka të njohur si sindroma e Raynaud-it. Gjendja, e cila është e padëmshme, gjithashtu mund të shfaqë ndryshime të ngjyrave ku lëkura kthehet e bardhë, e kaltër ose e kuqe.

“Një gjë tjetër që mund të ndodhë është spazma,” tha Melisa Lai Becker, shefi i emergjencës në Cambridge Health Alliance. “Ju keni këto enë të vogla të gjakut në majë të gishtave tuaj dhe nëse ato fillojnë të rritet, kjo e bën të vështirë që gjaku të shkojë në gjymtyrët tuaja”.

Në raste të tjera, duart apo këmbët e ftohta mund të jenë simptomë e një gjëndje tiroide, e njohur edhe si hipotiroidizëm. Mbani një sy jashtë për nivelet e energjisë tuaj pasi ky kusht karakterizohet në mënyrë tipike nga lodhja e vazhdueshme. Nëse dyshoni për ndonjë çështje të tillë me funksionimin e tiroides, mjeku do të jetë në gjendje ta diagnostikojë atë me një test të thjeshtë të gjakut.

Në rastin e një të moshuari të rritur, këmbët e ftohta mund të jenë shenjë e sëmundjes së arteries periferike (PAD), kusht që shkakton bllokim ose ngushtim të arterieve. Ju gjithashtu mund të përjetoni simptoma të tjera si cramping dhe ndryshime jonormale në thonjtë tuaj. PAD mund të prekë edhe njerëzit me diabet ose një histori të pirjes së duhanit.