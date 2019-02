A duhet të hiqni dorë nga sheqeri për të qenë të shëndetshëm?

Për çdo vit bombardoheni nga lista e gjërave që duhet apo nuk duhet t’i bëni për t’u ushqyer shëndetshëm dhe për t’u shëndrruar në versionin më të mirë të vetes suaj. Zakonisht, ka një ushqim që është gjithmonë në krye të listës së gjërave që nuk duhet të hahen: sheqeri. Nga kjo, lind pyetja e rëndësishme: A duhet vërtet të hiqni dorë tërësisht nga sheqeri për t’u ushqyer më shëndetshëm.

Mund t’ju vijë si befasi por zgjidhja më e mirë është që të mos ia ndaloni vetes sheqerin tërësisht. Edhe pse bota është trajnuar për t’i parë një ëmbëlsirë dhe një pjatë me dredhëza si njësoj të tmerrshme për shkak të sasisë së madhe të sheqerit, ato ndikojnë në trupin tuaj në mënyra të ndryshme.

“Ka dy lloje të sheqerit, ai natyral dhe ai i shtuar. Kur flasim për të kufizuar sheqerin për shëndetin tonë të përgjithshëm, po flasim për sheqerin e shtuar”, tha Amy Gorin, pronare e Amy Gorin Nutrition në New York. “Sheqeri natyror, si ai në pemë dhe perime është pjesë e rëndësishme e njp diete të shëndetshme dhe të ekuilibruar dhe ofron shumë vitamina, minerale dhe lëndë të tjera ushqyese”.

Në fakt, konsumimi ditor i sheqerit natyror është i domosdoshëm për të gjitha qelizat dhe organet në trupin tuaj.

“Trupat tanë kanë nevojë për glukozë, e vetmja formë e energjisë që mund ta djegin”, thotë Diane L. Danchi. “Glukoza vjen nga karbohidratet që gjenden si sheqer natyral në fruta, produkte qumështore, perime dhe drithëra. Çelësi qëndron te konsumimi i ushqimeve natyrale dhe të papërpunuara që janë burime të shëndetshme të karbohidrateve dhe “sheqerin” për të cilin trupi ynë ka nevojë”.

Njerëzit nuk janë të përkryer ndaj ta qerasni veten me pak sheqer nuk do t’ju bëjë dëm. Por konsumojeni sheqerin në sasi të vogla dhe hani më shumë ushqime të ëmbla natyrale dhe kjo padyshim se do t’ju ndihmojë që ta përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm.