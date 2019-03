A do të jetoni 90 vjet? Varet nga gjinia dhe madhësia e trupit

Se a do të jetoni deri në moshën 90-vjeçare mund të varet nga madhësia e trupit tuaj, edhe nga gjatësia edhe nga pesha si dhe nga niveli i aktivitetit fizik dhe duket se ka më shumë ndikim në jetëgjatësinë e një gruaje sesa në atë të një burri, sipas një studimi të publikuar në revistën e Epidemilogjisë dhe Shëndetit të Komunitetit.

Studimi zbuloi se gratë që jetonin deri në 90 vjet ishin mesatarisht më të gjata dhe kishin shtuar më pak peshë nga mosha 20 vjeçare në krahasim me gratë që ishin më të shkurtëra dhe me peshë më të madhe. E njëjta gjë nuk u vu re edhe te burrat. Megjithatë, burrat përfitonin më shumë nga aktiviteti fizik në krahasim me gratë.

“Zbulimet e studimit ofrojnë shenja interesante se shëndeti i burrave dhe grave mund të reagojë ndryshe ndaj masës trupore, gjatësisë dhe ushtrimeve”, tha epidemiologu David Carslake.

Burrat që shpenzonin 90 minuta në ditë apo më tepër duke qenë aktivë ishin 39% më të prirur të jetonin deri në 90 vjet sesa burrat që ishin fizikisht aktivë për më pak se 30 minuta. Për më tepër, për çdo 30 minuta aktivitet në ditë, burrat ishin 5% më të prirur që ta arrinin atë moshë.

Jetëgjatësia mesatare ka qenë në rritje në pjesën më të madhe të botës por studimet më të fundit tregojnë një ngadalësim të këtij trendi në disa vende të zhvilluara. Në SHBA, sëmundjet e zemrës, kanceri dhe sulmi në tru janë tre shkaktarët kryesorë të vdekjes dhe të tre ndikohen nga shtimi në peshë dhe mungesa e ushtrimeve.