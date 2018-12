Facebook mbyll 5 llogari në lidhje me zgjedhjet në Alabama

Në një lëvizje të pazakonshme kundër një mashtrimit të ngjashëm me atë rus në Shtetet e Bashkuara, Facebook tha të shtunën se ka mbyllur 5 llogari të amerikanëve të cilët përdorën platformën e këtij rrjeti social në mënyrë të paligjshme në zgjedhjet e vitit të kaluar.

Mes llogarive të mbyllura ishte dhe ajo e një studiues i shquar i rrjeteve sociale i cili punoi në operacionin e Alabams, Jonathon Morgan, bazuar në një informacion dhënë nga një person brenda kompanisë. Facebook-u nuk i tregoi emrat e personave të cilëve iu ka mbyllur llogaritë për këtë arsye nuk ishte i pamundur identifikimi i menjëhershëm i përdoruesve të tjerë.

Kompania ndërmorri veprim si përgjigje ndaj raporteve në The New York Times, The Washington Post dhe gazetave të tjera ditëve të fundit se një grup i vogël i eskpertëve të mediave sociale në mënyrë të fshehtë kanë përdorur taktika mashtruese në garën për Alabama, metoda të cilat në mënyrë të qartë ishin krijuar nga Rusia për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Amerikë. Grupi kërkoi të ndante votuesit konservatorë për të minuar kandidatin republikan, Roy S. Moore, dhe për të rritur mbështetjen për demokratin, Doug Jones, i cili fitoi me një diferencë të vogël.

Z. Morgan tha se operacioni ishte një eksperiment për të mësuar më shumë për llojet e metodave që Rusia kishte përdorur e jo për të ndikuar në rezultatin e garës. Por ngjarja ka ndezur frikën se operacionet mashtruese ruse në mediat sociale mund të imitohen gjerësisht nga operativët politikë amerikanë dhe më tutje të minojnë aftësinë e votuesve për të renditur të vërtetën nga e rremja kur zgjedhin kandidatët.