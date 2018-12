Kidman dhuron $500,000 kundër dhunës ndaj grave

Nicole Kidman ka lajmëruar se do të dhurojë 500,000 dollarë për United Nations Trust Fund to End Violence Against Women (Fondi i Mirëbesimit i Kombeve të Bashkuara për t’i dhënë fund dhunës kundër grave).

Fituesja e Academy Award, e cila ka qenë ambasadore e vullnetit të mirë që nga viti 2006, ndau lajmin përderisa po prezentonte një emision për mbledhje të fondeve të Santa Monica. “Unë kam takuar të mbijetuara të cilat kanë përjetuar dhunë të papërshkrueshme por prapë nëpërmjet Fondit të UN, i kam parë ta tejkalojnë dhimbjen dhe të rifitojnë kurajon për të shikuar në të ardhmen”, Kidman shpjegoi në fjalimin e saj.

Filantropistja ka udhëtuar rreth botës për të dëgjuar nga shumë gra të cilat kanë përjetuar dhunë gjatë jetës së tyre dhe ka më shumë gjasa të përjetojnë dhunë nëse janë të pashkolluara, bazuar në World Health organization.

“Unë jam këtu për të vazhduar këtë punë dhe për të ngritur zërin e grave të mbijetuara nëpërmjet medias”, tha ajo.

“Ne duhet të vazhdojmë të ngirisim zërat e gjithë të mbijetuarave dhe aktivistëve, sidomos të atyre që janë trajtuar si të parëndësishme dhe u janë shuar zërat”, tha ajo.