9 animet më të mira në anglisht

Dragon Ball

Dragon Ball është pa dyshim një nga ekskluzivitetet më të njohura të animeve jashtë Japonisë. – Alex Osborn

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop ndryshoi lojën për animet e dubluara në sajë të performancave të shkëlqyera nga Steve Blum, Beau Billingslea, Wendee Lee dhe me të vërtetë, të gjithë skuadrës. – Mitchell Saltzman

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Seria origjinale e vitit 2003 është fantastike, Fullmetal Alchemist: Brotherhood. – Alex Osborn

Baccano

Një nga gjërat më të mëdha në lidhje me dublimet angleze është se në rastin e rrallë të një anime që kryesisht ndodh në një pjesë të SHBA me theks të dalluar amerikan, ata mund të japin një shtresë të shtuar autenticiteti që nuk është e pranishme në origjinal. I tillë është rasti me Baccano. – Alex Osborn

Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho qëndron krah për krah me Dragon Ball Z jo vetëm si një nga animet më të rëndësishme të viteve ’90, por edhe si një nga dublimet më të larta të profilit të hershëm – Mitchell Saltzman

Wolf’s Rain

Duke kërkuar Lunar Flower që do t’i çojë në Parajsë, katër ujqër luftojnë për shpresë në një botë të shkretë, pas apokaliptike. Paraqitja magjepsëse e Wolf’s Rain, muzika dhe karakteret komplekse janë rritur me të vërtetë nga dublimi në anglisht. – Jacki Jing

Golden Boy

Golden Boy është një OVA me gjashtë episodë rreth udhëtimit të protagonistit të Kintaro Oe për të pasuruar jetën e tij duke u zhvendosur nga puna në punë, duke mësuar nga çdo përvojë si ai shkon. Në mënyrë tipike, këto punë përfshijnë përfshirjen në pozita komprometuese që përfshijnë gra të bukura. – Mitchell Saltzman

Taradora

Djali adoleshent Ryuji Takasu ka një simpati për mikeshën më të mirë të Taiga Aisaka, i cili vetëm kështu ndodh që të ketë sy për shokun më të mirë Ryuji. Pas realizimit të kësaj, Ryuji dhe Taiga formojnë një pakt për të ndihmuar njëri-tjetrin për të fituar zemrat e miqve të tyre. – Alex Osborn

Fate / Zero

Fate/Zero është drejtuar nga Tony Oliver dhe përmban Crispin Freeman dhe është shumë i veçantë. – Mitchell Saltzman