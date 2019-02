7 vjeçarja me shenjë të rrallë në ftyrë

Një shtatë vjeçare me një shenjë të rrallë në ftyrë është zgjedhur si fytyra e një ekspozite internacionale.

Rosabella Harrison, nga Nortfolk ka lindur me Congenital Melanocytic Naevi (CMN) një lloj i rrallë i shenjës i cila i prekë vetëm një përqind të foshnjave në gjithë botën.

Rosabella, së fundmi është zgjedhur fytyra e organizatës bamirëse Caring Matters Now- një organizatë e dedikuar ndaj ofrimit të përkrahjes ndaj personave të prekur me CMN- dhe tani po prezentohet në një ekspozitë internacionale me një mesazh për “të dashur lëkurën në të cilën je”.

Sipas nënës së saj, Chantelle, shenja e lindjës së Rosabellas është e veçantë si në kompozim ashtu edhe në pozitë.

“Është jashtëzakonisht e rrallë”, tha nëna e saj. “Njerëzit zakonisht i kanë shenjat e lidnjes dikund në trup por jo në fytyrë. “Ne jemi njerëz të vegjël- nuk na ndodhin gjëra të mëdha zakonisht. Por, Rosabella e don atë”.

29 vjeçarja vazhdoi të shpjegojë se si shenja e vajzës së saj nuk ishte vetëm kozmetike por gjithashtu në të ardhmen paraqet rrezik për promleme neurologjike dhe melanoma.

Dhe si e tillë, Harrison shpjegoi se ajo e dërgon Rosabellan në spital një herë në vit për të kontrolluar gjendjen e saj, por refuzon ta lë shenjën të cilën ajo e ka në ndalimin e arritjes së qëllimeve të saj.