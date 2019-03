6 mënyra si t’i përmirësoni aftësitë sociale të fëmijës suaj

Pak gjëra mund të jenë më të mërzitshme sesa të shihni se fëmija juaj ka probleme në të bërit shokë. Ka disa hapa që prindërit mund të ndërmarrin për të përmirësuar aftësitë sociale të fëmijës së tyre.

Ndiqni interesat e tyre

Shijimi i prezencës së të tjerëve do të vijë më natyrshëm kur një fëmijë po bën diçka që ata janë të interesuar. Nëse po merr pjesë në një sport të preferuar, po i bien ndonjë instrumenti që ata pëlqejnë ose janë pjesë e një klubi ku ata janë të interesuar, ky është hapi i parë drejt ndërtimit aftësitë sociale. Gjithashtu, vendosja e fëmijës tuaj rreth individëve që janë të ngjashëm me të do ta bëjë të ndihet më rehat.

Mësojini të bëni pyetje

Ndonjëherë, kur fëmijët shqetësohen ata mund të bëhen më introvert (të mbyllur) dhe në fund të fundit të luftojnë në situata të ardhshme shoqërore. Sipas Qendrës për Zhvillim dhe Mësim, ka disa mënyra se si fëmijët mund të fillojnë dhe të zhvillojnë biseda pozitive me të tjerët. Një mënyrë e rëndësishme është të bëjmë pyetje. Mënyra më e mirë për të gjetur të tjerët dhe për të formuar lidhje është që të bëni pyetje që kanë të bëjnë me personin me të cilin po flet. Inkurajoni fëmijën tuaj që të bëjë pyetje që nuk mund të përgjigjen me vetëm një ose jo.

Praktikoni lojë me role

Loja me role, me fëmijët më të vegjël dhe më të rritur, është një mënyrë e shkëlqyeshme për fëmijët që të praktikojnë në mënyrë aktive aftësitë e tyre sociale. LD Online u jep prindërve këshilla praktike për luajtje efektive të roleve. Bëni fëmijën tuaj të pretendojë të jetë personi me të cilin kanë vështirësi të flasë ose të shoqërohen. Kjo do t’ju japë një ide se çfarë është ky person, ose të paktën se si fëmija juaj e percepton këtë person të veçantë. Pastaj kaloni rolet për të parë se si fëmija juaj bën kur pretendon të bashkëveprojë me personin. Sugjeroni mënyrat se si fëmija juaj mund të flasë më efektivisht me individin. Mos harroni të përfshini gjuhën e trupit, të tilla si qeshja dhe kontakti me sy, kur këshilloni fëmijën tuaj.

Mësoni empatinë

Nëse fëmijët kuptojnë më mirë se si ndjehen të tjerët, ata kanë më shumë gjasa të ndihen të lidhur me njerëzit e tjerë dhe të formojnë lidhje pozitive. Prindërit sugjerojnë empati të mësimdhënies duke folur për situata dhe skenarë të ndryshëm me fëmijën tuaj. Pyesni se si mund të ndihen njerëzit e tjerë kur të ndodhin secila nga këto gjëra. Pjesë e ndjeshmërisë së mësimdhënies është të ndihmoni fëmijët të mësojnë si të dëgjojnë në mënyrë aktive të tjerët. Kjo përfshin përqëndrimin në atë që thonë të tjerët dhe pastaj mendimi për atë që folësi ka thënë pasi që biseda të ketë mbaruar.

Njihni kufijtë e fëmijës suaj

Disa fëmijë janë thjesht më socialë se të tjerët. Një fëmijë i cili është i turpshëm dhe introvert nuk duhet të pritet të ndërveprojë në të njëjtën mënyrë si një fëmijë që është natyrshëm i shoqërueshëm. Disa fëmijë janë rehat në mjedise të mëdha, ndërsa të tjerët e kanë më të lehtë të lidhen me bashkëmoshatarët e tyre në grupe më të vogla.

Bëhuni një model i mirë

Është e rëndësishme të jeni me vetëdije të ndërgjegjshme se si ndërveproni me të tjerët kur fëmija juaj po shikon. A po i bëni pyetje të tjerëve dhe pastaj merrni kohë për të dëgjuar në mënyrë aktive? A tregoni ndjeshmëri të vërtetë për miqtë dhe familjen në jetën tuaj? Fëmijët vazhdimisht i shikojnë të rriturit në jetën e tyre.