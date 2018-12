6 arsye për të konsumuar banane

Përveçse të pasura me vitaminë B6, bananet janë një burim i mirë i vitaminës C, fibrave ushqyese dhe manganit. Bananet janë gjithashtu pa yndyrë, pa kolesterol dhe pothuajse pa natriumi. Pra, çfarë do të thotë kjo për shëndetin tuaj?

Përfitimet shëndetësore të bananeve

Bananet janë një nga burimet më të mira të vitaminës B6

Vitamina B6 në banane absorbohet lehtë nga trupi juaj dhe një banane e mesme mund të ofrojë rreth një të katërtën e nevojave tuaja të përditshme të vitaminës B6.

Vitamina B6 e ndihmon trupin tuaj të prodhojë qeliza të kuqe të gjakut, metabolizojë karbohidratet dhe yndyrnat duke i kthyer ato në energji dhe t’i metabolizojë aminoacidet.

Vitamina B6 është gjithashtu e mirë për gratë shtatzëna, pasi ndihmon në plotësimin e nevojave të zhvillimit të fëmijës.

Bananet janë burime të respektueshme të vitaminës C

Vitamina C mbron trupin tuaj nga dëmtimi i qelizave dhe indeve. Me konsumimin e vitaminës C trupi juaj e thith hekurin më mirë, prodhon kolagjen dhe mbështet shëndetin e trurit duke prodhuar serotonin, një hormon që ndikon në ciklin e gjumit, disponimin dhe përvojat e stresit dhe dhimbjes.

Mangani në banane është i mirë për lëkurën tuaj Kaliumi në banane është i mirë për shëndetin e zemrës dhe presionin e gjakut

Një banane e mesme do të sigurojë rreth 320-400 mg kalium, i cili plotëson rreth 10% të nevojave të përditshme të kaliumit. Kaliumi ndihmon trupin tuaj të mbajë një zemër të shëndetshme dhe presionin e gjakut.

Bananet mund të ndihmojnë tretjen dhe në mundimin e problemeve gastrointestinale

Fibrat e tretshme largojnë substancat yndyrore të tilla si kolesteroli. Kjo ndihmon për t’i mbajtur zorrët tuaja të shëndetshme dhe të sigurta nga bakteret e dëmshme.

Bananet ju japin energji

Bananet përmbajnë tre sheqerna natyrore: sukrozë, fruktoza dhe glukozë, duke ju dhënë një burim yndyre pa kolesterol. Si të tilla, bananet janë ideale, sidomos për fëmijët dhe atletët, si meze e lehtë në mëngjes ose mesditë dhe para ose pas sportit.