5 ushqimet që ju mbrojnë ndaj ndotjes së ajrit

Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se 7 milionë njerëz vdesin çdo vit si rezultat i ndotjes së ajrit. Lajmet mbi çështjen e ndotjes janë rritur ndjeshëm, duke rezultuar në më shumë ndërgjegjësim mbi ndikimin që ndotja mund të ketë mbi shëndetin tuaj dhe tëtë dashurve tuaj.

Hulumtimet kanë treguar se disa ushqime të pasura me vitaminë C dhe E mund të ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes, pasi këto ushqime janë të pasura me antioksidantë dhe kanë cilësi anti-inflamatore. Ato përfshijnë:

Vaj ulliri

Alfa-tokoferol, vitamina E e gjendur në vajin e ullirit, përmirëson funksionin e mushkërive. Acidet yndyrore të përfshira në vajin e ullirit janë gjithashtu të dobishme për reduktimin e inflamacionit. Mënyra më e mirë për të konsumuar vajin e ullirit dhe për të marrë përfitime maksimale është përmes salatave, pasi ekspozimi ndaj nxehtësisë gjatë gatimit mund të ndryshojë përbërjen e tij kimike dhe të humbasë disa nga përfitimet shëndetësore.

Farat e linit

Farat e linit kanë nivele të larta të phytoestrogenëve dhe acide yndyrore omega 3. Phytoestrogenët kanë veti anti-oxiduese që ndihmojnë në zvogëlimin e simptomave të astmës dhe reaksioneve të tjera alergjike.

Avokado

Grupi i studimit mjedisor i King’s College në Londër bëri një studim për të zbuluar nëse vitamina E mund të zvogëlojë efektet e ndotjes së ajrit në mushkëri. Studimi vuri në dukje uljen e niveleve të vitaminës E në njerëz që vuajnë nga kushtet e mushkërive të tilla si astma, duke nxitur hulumtuesit të konkludojnë se ushqimet që konsumojnë si avokado dhe spinaq, të dyja me vitaminë E të lartë, mund të ndihmojnë për të luftuar efektet e llojeve të caktuara të ndotjes së grimcave .

Brokoli

Një studim klinik 12-javor i kryer në provincën Jiangsu nga Shkolla Bloomberg e Shëndetit Publik në Universitetin Johns Hopkins gjeti se njerëzit që hëngrën brokoli nxjerrnin jashtë toksinat e lidhura me ndotjen e ajrit dhe grimcat. Ky sekretim është për shkak të pranisë së sulforaphan, një përbërës anti-kancerogjene që gjendet në brokoli.

Domatet

Dieta juaj duhet të përfshijë gjithashtu shumë domate të freskëta, pasi ato kanë lycopene, një antioksidant që mbron nga sëmundjet e frymëmarrjes.