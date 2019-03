5 këshilla se si t’i mbani fëmijët të sigurt online

Të huajt, hakerët dhe ngacmuesit kibernetik, target i të cilëve janë fëmijët, e kanë çdo vit e më të lehtë për të arritur tek fëmijë tanë.

Pra, çfarë duhet të bëjnë prindërit? Këtu janë 5 këshilla të shpejta për t’ju ndihmuar të mbani fëmijët tuaj të sigurt në internet:

Flisni hapur për rreziqet e internetit

Duke pasur një diskutim të hapur për sigurinë në internet sapo të jenë mjaft të rritur për të përdorur internetin, është thelbësore. Mësojuni atyre këshilla të sigurisë, të tilla si mos ndarja e informacioneve personale si numrat e telefonit dhe emrat e kafshëve shtëpiake me të tjerët. Nxitini ata të jenë të hapur me ju për atë që bëjnë ata në internet.

Përdorni kontrollin prindëror

Fëmijët janë shumë të mirë në gjetjen e një zgjidhjeje kur vendosni pengesa. Sidoqoftë, teknologjia ka gjithashtu shumë burime si CleanRouter, ContentWatch Net Nanny dhe Qustodio Parental Control, që do t’ju ndihmojnë të kontrolloni sjelljen e fëmijës tuaj në internet.

Vetëm rreth gjysma e prindërve të anketuar nga FOSI përdorën kontrollin prindëror për të parandaluar fëmijën e tyre që të kenë qasje në materiale të caktuara në internet.

Vendos kufi

Vendosja e limiteve për kohën e kaluar para ekranit në një moshë të hershme do t’i përgatisë më mirë fëmijët të bëjnë zgjedhje të mençura pasi ato janë më të rritur.

Sa më pak kohë që fëmijët kanë në internet, aq më pak ka gjasa që ata të marrin probleme në internet. Vendosja e kufijve të tillë si koha e kaluar para ekranit gjatë ngrënies ose para shtratit ose kufizimi ditor në kohën e ekranit mund t’ju ndihmojë të kontrolloni sjelljen në internet të fëmijës suaj.

Kontrolloni rregullisht aktivitetin online të fëmijës suaj

Pothuajse 3 në 10 prindër (29 përqind) i lejojnë fëmijët e tyre të përdorin internetin pa asnjë kufizim ose mbikëqyrje. Pa marrë parasysh a i kontrolloni historinë e tyre të shfletimit ose monitorimi i sjelljes së tyre në mediet sociale, qasja në pajisjet dhe llogaritë e fëmijës suaj është thelbësore.

Qasja e fëmijës suaj në pajisjet e tyre është një privilegj që ju jepni dhe paguani. Njohja e fjalëkalimeve të tyre të llogarisë duhet të jetë një pjesë e detyrueshme e atij privilegji. Të pasurit parasysh se me kënd dhe si po ndërvepron fëmija juaj do t’ju ndihmojë më mirë të vëreni probleme me ngacmim në internet apo sjellje të tjera të papërshtatshme.

Mbani një sy në kompjuter

Vendosja e kompjuterit tuaj familjar në një vend qendror do t’ju ndihmojë të keni sy fizik në aktivitetin e fëmijës suaj në internet. Një ngritje e tillë do t’i dekurajojë fëmijët tuaj të vizitojnë faqe të papërshtatshme pasi që ata e dinë se ju ose një vëlla mund t’i shikoni.