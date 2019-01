5 hapa për të pasur trupin e dëshiruar

Para së gjithash, është e rëndësishme para së gjithash që të jeni të qëndrueshëm në përpjekjet tuaja ditore. Këto janë pesë gjërat ku duhet të përqendroheni për të arritur trupin që dëshironi dhe për të përmirësuar përgjegjësinë dhe qëndrueshmërinë tuaj.

Definoni qëllimet

Duhet të keni një vizion të qartë të qëllimeve tuaja, varësisht nëse doni të dobësoheni apo të shtoni muskuj. Do ta zbuloni se shpesh është e lehtë të ngecni mes dy qëllimeve dhe nuk do t’ia dilni të bëni progres. Shkruajini qëllimet tuaja dhe përmbajuni atyre.

Caktoni një kohë

Kur e dini se sa kohë do t’u marrë për të realizuar qëllimet tuaja, kjo do të përcaktojë mënyrën se si do t’i realizoni ato. Sigurohuni që qëllimet tuaja janë realiste brenda kohës që keni caktuar. Nëse i jepni vetes qëllime jorealiste, do ta keni problem të ruani qëndrueshmërinë dhe përgjegjësinë sepse do të shkurajoheni.

Menaxhoni dietën tuaj

Mundohuni ta përdorni një dietë të llojllojshme pasi një dietë që shijohet është më e lehtë të mbahet. Sa më shumë që i kufizoni zgjedhjet dhe burimet e ushqimit aq më të prirur jeni të bëheni të paqëndrueshëm pasi dieta bëhet më e vështirë për t’iu përmbajtur.

Ambienti i duhur

Palestra e duhur mund të bëjë ndryshimin mes shijimit apo urrejtjes së ushtrimeve ditore. Mund të jetë e dobishme për ju nëse keni njerëz që ju nxjerrin nga zona e rehatisë.

Mbështetuni te dikush tjetër

Të keni dikë tjetër që ju mbikëqyr mund të jetë ide e mirë pasi kështu e shtoni përgjegjësinë tuaj duke qenë se dëshironi që ata t’ju ofrojnë komente pozitive vetëm atëherë kur i bëni gjërat siç duhet.