5 arsye të rëndësishme për të vaksinuar fëmijën tuaj

Ju doni të bëni atë që është më e mira për fëmijët tuaj. Por, a e dini se një nga mënyrat më të mira për të mbrojtur fëmijët tuaj është të siguroheni se i kanë marrë të gjitha vaksinat?

Imunizimet mund të shpëtojnë jetën e fëmijës suaj. Për shkak të përparimeve në shkencën mjekësore, fëmija juaj mund të mbrohet nga sëmundjet më shumë se kurrë më parë. Disa sëmundje që dikur dëmtuan ose vranë mijëra fëmijë, janë eliminuar plotësisht dhe të tjerat janë afër zhdukjes – kryesisht për shkak të vaksinave të sigurta dhe efektive.

Vaksinimi është shumë i sigurt dhe efektiv. Vaksinat u jepen fëmijëve vetëm pas një shqyrtimi të gjatë dhe të kujdesshëm nga shkencëtarët, mjekët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor. Vaksinat mund të shkaktojnë dhimbje, skuqje ose butësi në vendin e injektimit, por kjo është minimale krahasuar me dhimbjen, sikletin dhe traumën e sëmundjeve që këto vaksina parandalojnë. Efektet serioze anësore pas vaksinimit, siç janë reaksioni i rëndë alergjik, janë shumë të rralla.

Imunizimi mbron të tjerët. Fëmijët në SHBA ende marrin sëmundje të parandalueshme nga vaksina. Në fakt, ne kemi parë rigjallërime të fruthit dhe kollës së keqe (pertusis) gjatë viteve të fundit. Vaksina jo vetëm që mbron familjen tuaj, por gjithashtu ndihmon në parandalimin e përhapjes së këtyre sëmundjeve tek miqtë dhe të dashurit tuaj.

Imunizimet mund të shpëtojnë kohën dhe paratë e familjes suaj. Fëmija me sëmundje të parandalueshme me vaksinë mund të mohohet nga frekuentimi i shkollave ose i institucioneve për kujdesin e fëmijëve. Disa sëmundje të parandalueshme me vaksina mund të rezultojnë me aftësi të kufizuara të zgjatura dhe mund të marrin një taksë financiare për shkak të kohës së humbur në punë, faturat mjekësore ose kujdesin afatgjatë të paaftësisë.

Imunizimi mbron brezat e ardhshëm. Vaksinat kanë zvogëluar dhe, në disa raste, kanë eliminuar shumë sëmundje që kanë shkaktuar vdekje vetëm disa gjenerata më parë.