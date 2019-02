4 hapa se si ta organizoni dollapin tuaj

Ja disa mënyra se si mund ta organizoni dollapin tuaj:

Hapi i parë: Largoni çdo gjë. Kjo ju lejon të shihni hapësirën të cilën mund ta shfrytëzoni. Përgatituni të habiteni nga grumbulli i gjërave që del nga dollapi juaj.

Hapi i dytë: Pastrojeni mirë dollapin nga fundi në fillim.

Hapi i tretë: Vendosni anash gjërat që do t’i hidhni. Shumë njerëz e urrejnë këtë hap sepse do të thotë se do t’i hedhin të gjitha gjërat që nuk i përdorin apo veshin më. Por nuk mund t’i ktheni të gjitha sërish në dollap andaj tri gjërat që mund t’i bëni janë:

Mbajini: Mbani vetëm ato rroba që keni veshur apo përdorur të paktën dy herë gjatë vitit të kaluar. Jini të vendosur. Nëse nuk ju bën sot me siguri se nuk do t’ju bëjë as në një kohë të afërt andaj hidheni.

Shitini ose dhurojini: Rrobat dhe gjërat e tjera që nuk janë të përshtatshme për ju mund të jenë të dobishme për dikë tjetër. çfarë ju konsideroni të shëmtuar mund të jetë perfekte për dikë tjetër. Dërgojini ato në një dyqan rrobash të përdorura ose dhurojini si donacion.

Hidhini: Rrobat dhe këpucët që janë vjetëruar, thyer apo kanë njolla duhet t’i hidhni. Bëjeni këtë shpejt që ta keni më të lehtë.

Hapi i katërt: Organizojeni dollapin sipas sezonës, llojit të rrobave dhe përdorimit. Nëse është e mundur, rrobat që nuk janë për këtë sezonë vendosini në një pjesë tjetër të shtëpisë. Më pas, ndajini rrobat zyrtare nga ato të përditshmet.