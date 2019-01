Ja disa hapa të efektshëm se si të mos ia bëni qejfin të gjithë njerëzve dhe të filloni të përqendroheni në nevojat tuaja:

Vini re prirjet tuaja për t’ua bërë qejfin njerëzve

Tiparet e përshkruara më poshtë mund të jenë të vërteta për ju:

Thoni po edhe për gjërat që nuk dëshironi t’i bëni.

Evitoni të flisni kur e gjeni veten në situata të sikletshme.

I shmangni mospajtimet si pasojë e frikës nga konfliktet.

I vendosni nevojat e të tjerëve para nevojave tuaja deri në shkallën e lodhjes fizike dhe shkurajimit.

E injoroni nevojën e kujdesit për veten.

Ndjeni një ndjenjë të jashtëzakonshme faji në rastet e rralla kur thoni “Jo”.

Pranojeni faktin që nuk do t’u pëlqeni të gjithëve

Dhe kjo është në rregull! Kjo kërkon që ta doni veten dhe ta rrisni vetëbesimin tuaj. Mësohuni të thoni jo në një mënyrë me të cilën jeni rehat- por mos jepni arsyetime.

Kuptojeni që më herët se me siguri do të keni një ndjenjë faji

Në herët e para që do të thoni jo, do të ndiheni tmerrshëm. Por mbajeni në mend se kjo është një ndjenjë e rrejshme faji. Nuk po bëni asgjë të gabuar. Mbani në mend edhe se sa keq do të ndiheshit t’i thonit po një gjëje tjetër të cilën nuk doni ta bëni.

Largohuni nga njerëzit që përfitojnë nga prirjet tuaja për t’ua bërë qejfin

Nëse është e mundur, largojini ata nga jeta juaj. Nëse kjo nuk është e mundur, krijoni një distancë të shëndetshme dhe përgatiteni veten duke i rishikuar dhe konfirmuar kufinjtë tuaj sa herë që e dini se do t’i takoni.

Andaj, jini të vetëdijshëm, të pranishëm dhe të qëllimshëm në mënyrën se si e jetoni jetën tuaj. Bëni që kur thoni “po” dhe kur thoni “jo” ta mendoni vërtet. Krijoni marrëdhënie dhe personalitet më të shëndetshëm.