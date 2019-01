Përdorimi i xhenxhefilit për flokë dhe lëkurë

Xhenxhefili ka një numër përfitimesh në departamentin e bukurisë, më saktë në kujdesin e flokëve dhe lëkurës.

Kundër plakjes

Xhenxhefil është antioksidant (në fakt ka rreth 40 përbërës antioksidues) që ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga shenjat e plakjes. Ai rrit qarkullimin në lëkurë, e cila rrit prodhimin e ushqyesve, duke e bërë lëkurën tuaj më të ushqyer dhe të shëndetshme. Ai gjithashtu rrit elasticitetin e lëkurësdhe e mbron atë nga radikalet e lira të cilat të gjitha kontribojnë për të bërë lëkurën tuaj të duket më rinore.

Ju mund të hani ose ta përdorni atë duke bërë një maskë shtëpi. Vetëm përzihet xhenxhefil me pluhur me mjaltë dhe limon (aciditeti limoni dhe Vitamina C gjithashtu ndihmojnë në reduktimin e rrudhave) në pjesë të barabarta dhe aplikoni në mënyrë të barabartë në lëkurë, duke e lënë atë për 30-40 minuta para se të shpërlani me ujë të ngrohtë.

Akne

Përbërësit antiseptik dhe pastrues të xhenxherit ndihmojnë në ruajtjen e lëkurës dhe zvogëlimin e të metave. Maska me xhenxhefil, mjaltë dhe limon gjithashtu ndihmon për puçrra e fytyrës, meqë limoni ndihmon në reduktimin e skuqjes dhe inflamacionit nga puçrra fytyre.

Flokë

Meqenëse xhenxhefil rrit qarkullimin e gjakut në lëkurë, duke e aplikuar atë në lëkurën e kokës mund të ndihmojë në nxitjen e rritjes së flokëve. Kombinimi i acideve yndyrore, vitaminave dhe mineraleve në xhenxhefil gjithashtu ndihmojnë me flokë të hollë dhe humbje të flokëve.

Një metodë është të zbatohet në flokët tuaj është duke përzierje një lugë gjelle xhenxhefil i integruar me një lugë gjelle vaj argani, kokosi ose jojoba. Pastaj masazhoni mirë në lëkurën e kokës dhe lini atë për rreth tridhjetë minuta para se të shpëlani flokët si zakonisht.