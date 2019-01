Zgjidhet misteri i statujave të Easter Island

Studiuesit e Universitetit Binghamton zbuluan se statujat Moai të Easter Island u ndërtuan pranë burimeve të ujit të freskët.

Figurat e mëdha prej guri në Easter Island kanë tërhekur vëmendjen e eksploruesve, studiuesve dhe botës më të gjerë për shekuj me radhë, por tani ekspertët thonë se kanë goditur një nga misteret më të mëdha: pse statujat janë aty ku janë.

Studiuesit thonë se ata kanë analizuar vendet e platformave megalitike në të cilën shumë prej statujave të njohura si moai qëndrojnë, si dhe duke analizuar vendet e burimeve të ishullit dhe kanë zbuluar se strukturat zakonisht gjenden pranë burimeve të ujit të freskët.

Ata thonë se gjetja mbështetet në idenë se aspektet e ndërtimit të platformave dhe statujave, të tilla si madhësia e tyre, mund të lidhen me bollëkun dhe cilësinë e furnizimeve të tilla.

“Ajo që është e rëndësishme në lidhje me këtë është se ajo demonstron se lokacioni i statujave nuk është një vend i ritualit të çuditshëm [ahu dhe moai] që përfaqësojnë ritualin në kuptimin që ka kuptim simbolik për ta, por ato janë të integruara në jetën e komunitetit”.Tha Prof Carl Lipo nga Universiteti Binghamton në Nju Jork, i cili ishte bashkautor i hulumtimit.

Easter Island, ose Rapa Nui, ka më shumë se 300 platforma megalitike, secila prej të cilave mund të jetë bërë nga një komunitet i veçantë. E para prej tyre besohet të jetë ndërtuar në shekullin e 13-të, dhe shumë prej tyre janë gjetur rreth bregdetit.

Mendohet se monumentet përfaqësojnë paraardhësit dhe ishin të lidhura me aktivitetin ritual, duke formuar një pikë qendrore për komunitetet, por arsyeja për vendndodhjet e tyre ishte më parë një mister. Ndërsa studimet kanë sugjeruar se faqet mund të jenë zgjedhur për shkak të një lidhjeje me burimet kyçe, ekipi thotë se kërkimi i fundit është përpjekja e parë për të shqyrtuar këto pretendime.

Ekipi u përqëndrua në lindje të ishullit, ku burimet e ndryshme kanë qenë të hartuara mirë dhe shikuar shpërndarjet e 93 platformave megalitike të ndërtuara përpara se detarët evropianë të shfaqen në shekullin e 18-të.

Pasi nuk gjetën asnjë lidhje me afërsinë e shkëmbit të përdorur për mjete ose për monumentet, ata shihnin nëse ahu u gjet pranë burimeve të tjera të rëndësishme: kopshte të përhapura me gurë në të cilët rriteshin prodhimet si patatet e ëmbla, vendet e lidhura me peshkimin dhe burimet e ujit të freskët.

Lipo tha se ai u interesua për këtë të fundit pasi ai dhe kolegët e tij filluan të dilnin në vendin ku ata që jetonin në Rapa Nui morën ujin e tyre të pijshëm. Ishulli nuk ka lumë të përhershëm, dhe ka pak dëshmi se banorët mbështeteshin në liqenet e ishullit.

Sidoqoftë, uji i freskët kalon nëpër tokë në akuiferet, duke depërtuar në shpella si dhe duke dalë në bregdet. “Është diçka mahnitëse në baticë kur uji zbret, papritmas ka përrenj që rrjedhin në pika të ndryshme të drejtë në bregdet, që janë vetëm ujë të freskët,” tha Lipo. “Ne kemi vërejtur këtë, në të vërtetë, kur bënim një studim në ishull, që do të shihnim kuajt që pinë nga oqeani.”

Të dhënat historike tregojnë se banorët e ishullit pinë këtë ujë të pijshëm, ndërsa studimet sugjerojnë se gjithashtu bënë puse për të kapur ujë të pijshëm.

Rezultatet e hulumtimit të ri, të botuar në revistën Plos One, tregojnë afërsinë me vendet e ujërave të ëmbla, është shpjegimi më i mirë për vendet e AHU-së – dhe shpjegon pse shfaqen në brendësi si dhe në bregdet.