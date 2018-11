100% në importin e produkteve nga Serbia shkakton tensione shtesë

Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Neather Nauert, përmes një njoftimi për media ka theksuar se në takimin me kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçin, dje në Uashington, sekretari i Shtetit, Mike Pompeo pos tjerash kërkoi që zyrtarët kosovarë të tërheqin vendimin mbi rritjen e taksës për 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe të punojnë me Serbinë drejt shmangies së provokimit dhe tensionit.

“Normalizimi i raportit Kosovë-Serbi është mënyra e vetme për të hapur rrugën e të dy shteteve drejt komunitetit perëndimor. SHBA-ja është e gatshme që të mbështesë palët për arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme, të zbatueshme dhe të tillë që shton stabilitetin”, citohet të ketë thënë sekretari Pompeo.

Të njëjtin qëndrim dje e shprehu edhe e ngarkuara me punë në Ambasadën e SHBA-ve në Prishtinë, Colleen Hyland e cila e vlerësoi të dëmshëm vendimin mbi rritjen e taksave në produktet serbe.

“Rritja e taksave për anëtarët e CEFTA-së – rritje e dhimbjes për qytetarët e Kosovës, rritje e tensioneve dhe rritje e dëmtimit të reputacionit të Kosovës. Udhëheqja strategjike, reagimet joemocionale, janë të nevojshme për të siguruar të ardhmen evropiane të Kosovës dhe një marrëdhënie të normalizuar me Serbinë”, ka shkruar Hyland.

Mediat dje kanë transmetuar edhe lajmin se Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, është në kontakt të përhershëm me kryetarët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçin dhe Aleksandar Vučić-in me qëllim të qetësimit të situatës pas rritjes së taksës nga 10 në 100 për qind në importin e mallrave nga Serbia.

Zëdhënësja e BE-së, Maja Kocijančić ka theksuar se në kuadër të Marrëveshjes për Stabilizim-Asociim, ka mekanizma përmes të cilave mund të zgjidhen çëshjet e hapura mes BE-së dhe Kosovës.

“Ajo përfshin kontaktet bilaterale dhe vendosjen e kësaj çështjeje në agjendën e përbashkët, siç janë Këshilli i Stabilizim Asociimit. Në rastin e Kosovës, takimi i radhës i Këshillit është planifikuar për pjesën e dytë të dhjetorit”, ka thënë Kocijančić.

Vendimi i Qeverisë së Kosovës për ngritjen e taksës në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina prej 10 në 100 për qind ishte temë edhe e takimit të djeshëm të përbashkët të Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama e ka mbështetur këtë vendim të Qeverisë së Kosovës dhe ka paralajmëruar se së shpejti do të heq taksat mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe se kufijtë tërësisht do të “unifikohen”.

“Sot është koha për të vënë tarifa 100 për qind në veri dhe për të pasur tarifa zero në jug të Kosovës. Së dyti, duhet të shkojmë drejt bashkimit doganor, transit më 1 janar në Portin e Durrësit për Kosovën dhe hapat e tjerë brenda gjashtëmujorit të ardhshëm drejt bashkimit doganor. Kush e konsideron këtë si kërcënim, qoftë në Beograd apo Bruksel është i mirëpritur të vijë, të ulet në tavolinë e t’ia shpjegojmë se nuk është kërcënim por është një ftesë që të gjithë të tjerët të marrin shembull nga ky bashkëpunim dhe Serbia e para të ndjekë shembullin e këtij bashkëpunimi”, tha Rama.

Ndaj kësaj deklarate të kryeministrit të Shqipërisë mes të parëve reagoi ministri për Tregti në Qeverinë e Serbisë, Rasim Ljajić duke vlerësuar se bëhet fjalë për një “shou politik dhe mashtrim të qytetarëve”.

“Kjo nuk ka shumë lidhje me ekonominë. Ata i mashtrojnë vet qytetarët e tyre. Për një popull një shkallë doganore, e në territorin e njëjtë, për popullin tjetër, tarifë tjetër doganore. Mendoj se kjo deklaratë do të hyjë në anale. Pati luftëra të ndryshme, pati konflikte të armatosura, por ide të këtilla as unë e askush tjetër kurrë nuk ka mundur të dëgjojë,” ka deklaruar Ljajić.

Të një mendimi të tillë është edhe kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë, Marko Čadež.

“Deklarata e kryeministrit të Shqipërisë tregon se bëhet fjalë për një presion të thjeshtë politik, se bëhet fjalë për një vendim politik, Ai vetë thotë se vendimi është irracional, por politikisht i pranueshëm. Nga një anë pranon se vendimi është një formë keqpërdorimi politik të ekonomisë, nga i cili do të kemi dëm të gjithë,” ka deklaruar Čadež.

Me rastin e vendimit të Qeverisë së Kosovës, për vënien e doganës në importin e produkteve nga Serbia, Čadež ka deklaruar se ajo i tajkalon kornizat ekonomike dhe është bërë një çështje e sigurisë dhe çështje politike, dhe se ai më 3 dhjetor, do të vizitojë Prishtinën që të tentojë të bisedojë rreth çështjes së doganës, edhe pse më herët ministrat e Tregtisë të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinë ishin marrë vesh që të bojkotojnë takimin e CEFTA-as deri në tërheqjen e vendimit mbi rritjen e taksave.

Ndryshe, më 3 dhjetor në Prishtinë mbahet takimi “Java e CEFTA-s”, në të cilën, siç është parlajamëruar do të merr pjesë edhe Komisioneri pë Zgjerim, Johannes Hahn, i cili paraprakisht ka deklaruar se pret se taksat në produktet nga Serbia deri më atëherë do të hiqen. Ndryshe, si kanë paralajmëruar më herët, në këtë tubim nuk do të marrin pjesë ministrat e Tregtisë të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.

Si përgjigje ndaj vendimit mbi taksat në mallrat e importuar nga Serbia, kryetarët e katër komunave serbe në veri të Kosovës sot kanë mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme dhe kanë miratuar Deklaratën mbi ndërprerjen e komunikimit, bashkëpunimit dhe të gjitha raporteve afariste dhe institucionale me Prishtinën zyrtare, e kryetarët e komunave të Leposaviqit, Zubin Potokut, Mitrovicës së veriut dhe Zveçanit kanë dhënë dorëheqje.

Në deklaratë theksohet se arsye për një vendimin të tillë është shkelja e Rezolutës 1244, Marrëveshjes së Brukselit, dhe se sipas tyre Prishtina po i shkel rregullat e veta.

Edhe të punësuarit në gjykatën në pjesën veriore të Mitrovicës kanë vendosur të ndërprerejnë punën, e kryetari i kësaj gjykate, Nikola Kabašić u ka dërguar letër shefave të misioneve ndërkombëtare dhe ambasadave me ndikim në Kosovë, duke kërkuar nga ta që të përdorin autoritetin e tyre dhe me qëllim të normalizimit të situatës të ndikojnë tek autoritetet kosovare që të ndryshojnë qëndrimin mbi vënien e taksave në importin e produkteve nga Serbia.

Ndaj vendimit të serbëve në veri të Kosovës ka reaguar kryeparlamentari, Kadri Veseli i cili ka theksuar se dorëheqja e katër kryetarëve të komunave veriore të Republikës së Kosovës është një vendim i ngutur dhe i dëmshëm për qytetarët e këtyre komunave si dhe për klimën e marrëdhënieve mes komuniteteve në Kosovë.

“Ftoj të gjithë qytetarët e veriut për vetëpërmbajtje, për një reagim të qetë dhe të ekuilibruar ndaj situatës së krijuar ditëve të fundit”, ka thënë Veseli në reagimin e tij.

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës,(LDK) Besa Gaxheri ka theksuar se Qeveria e Kosovës do të duhej të kishte parashikuar reagimin e Serbisë ndaj implementimit të taksës prej 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia, të kishte një plan dhe t’i tregonte Serbisë se vendimet që i merr nuk mund të ndryshohen.

“Sa më shumë presion që do të bëjë këto ditë Serbia aq më e qëndrueshme duhet të jetë Qeveria, sepse edhe dorëheqja e kryetareve është presion nga Serbia”, tha Gaxherri.

Sot në Mitrovicën e veriut janë mbajtur edhe protesta, e të pranishmëve u është drejtuar lideri i Lista Srpska, Goran Rakić.

“Duam të dërgojmë porosinë e qartë për mediat, Prishtinën, Brukselin dhe BE-në, se këto janë protesta të qeta dhe nuk do të dëshironim që dikush t’i nxjerrë jashtë konteksti dhe ta quaj këtë protestë ndryshe. Kjo është një mënyrë e qetë, demokratike dhe e civilizuar t’i përgjigjemi Prishtinës ndaj vendimeve të tyre brutale, jodemokratike dhe jocivilizuese ose si t’i quajmë e të mos i ofendojmë”, ka thënë para qytetarëve të tubuar serbë Rakić.

Përkundër apelit të kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinajt dhe inspekcionit të tregut në terren, thuajse në të gjitha qytetet e Kosovës buka është shtrenjtuar nga 30 në 40 centë, e janë shtrenjtuar edhe artikujt elementarë, mielli dhe vaji.

Pas panikut fillestar në veri të Kosovës për shkak të mungesave potenciale dhe shtrenjtimit të produkteve nga Serbia, afaristët serbë nga veriu i Kosovës u kanë porositur bashkëqytetarëve të vet se mungesa nuk do të ketë e as që do t’i rrisin çmimet. Këtë e ka konfirmuar edhe kryetari i afaristëve serbë, Radoš Petrović, i cili ka premtuar se fokusi do të jetë sidomos tek afaristët dhe pronarët e produkteve ushqimore.

Ndryshe, afaristët kosovarë nuk kanë përjashtuar mundësinë që mallin nga Serbia ta zëvendësojnë nga ndonjë shtet tjeter, e në këtë kontekst, Oda Ekonomike e Sllovenisë, me seli në Prishtinë ka ofruar nidhmën e saj në sigurimin e produkteve të domosdoshme për popullatën në Kosovë, e mediat kosovare këto ditë kanë pohuar se një ofertë të tillë është e gatshmë ta bëjë edhe Maqedonia fqinje.

Megjithatë, pas presioneve të fuqishme të qendrave perëndimore dhe organizatave e institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare, që insistojnë që Prishtina zyrtare të tërheq vendimin e saj mbi taksat në produktet nga Serbia, mbetet të shihet se a do të arrihet koncennzusi i brendshëm në Kosovë rreth kësaj çështjeje.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj