10 hapat për mbrojtje ndaj ajrit të ndotur

Ajri i ndotur po i bën të gjithë të kolliten, duke shkaktuar acarim të fytit dhe madje edhe përhapjen e infeksioneve virale. Gjendja është më e keqe për njerëzit që vuajnë nga astma dhe sëmundjet kardiovaskulare.

Këta janë hapat që mund të ndjekni kur ajri jashtë është shumë i ndotur:

1.Ndaloni ecjen e mëngjesit: Ushtrimi është thelbësor, por jo kur thithim ajër toksik. Njerëzit të cilët ecin, vrapojnë ose angazhohen në ndonjë aktivitet në natyrë duhet të përmbahen nga kjo, derisa të largohet smogu. Zhvendosni këto aktivitete në orët e mbrëmjes.

2. Mbani maska kur dilni jashtë.

3. Mbani bimë që pastrojnë ajrin: Bimët e pastrimit të ajrit si Aloe Vera, Ivy dhe lulja marimangë mund të vendosen në shtëpi dhe zyra dhe ndihmojnë në pastrimin e ajrit.

4.Ventilojeni kuzhinën: Për të shmangur ndotjen e ajrit të brendshëm, sigurohuni që ka një oxhak në kuzhinë dhe një ventilator në banjë.

5.Kufizojeni aktivitetin e jashtëm të fëmijëve: Mos lejoni që fëmijët tuaj (më pak se 8 vjeç) të dalin në natyrë. Nëse është e mundur, kërkoni nga autoritetet e shkollës që të pezullojnë aktivitetet në natyrë.

6.Përdorni pastrues të ajrit, veçanërisht në dhomën e fëmijëve dhe dhomën e të moshuarve (madje edhe grave shtatzëna). Ata janë më të prirur ndaj efekteve të këqija të këtij ajri toksik.

7.Vendoseni një enë me ujë mbi zjarr, lëreni të avullojë dhe vendosni disa pika vaj eukalipt çdo mbrëmje për të çlodhur kanalet tuaja të frymëmarrjes dhe për ta ndihmuar trupin tuaj të hiqni substancat e dëmshme të grimcave.

8.Ajroseni dhomën tuaj: Hapni dritaret dhe dyert tuaja nga ora 15:00 deri në 17:00 dhe lejoni që ajri të qarkullojë. Në një ditë të ndritshme me diell, kjo është koha kur përqendrimi i PM 2.5 është më i ulëti.

9.Ushqehuni me omega 3 dhe acide: Konsumoni fruta të pasura me vitaminë C, magnez dhe ushqime të pasura me omega.

10.Konsumoni çaj: çaj xhenxhefili dhe tulsi.