Zvicra mbështet përfshirjen sociale të romëve, ashkalinjëve, egjiptianëve e komuniteteve tjera

Agjensia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC) dhe organizata Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE) nënshkruan kontratën për një projekt 3 vjeçar që ka për qëllim të mbështesë përfshirjen sociale të romëve, ashkalinjve, egjiptianëve dhe komuniteteve tjera të ndjeshme.

Adrian Maître, zëvendës drejtor i departamentit për bashkëpunim me Europën lindore të SDC-së dhe Isak Skenderi, drejtori ekzekutiv i VoRAE nënshkruan kontratën për zbatimin e një projekti 3 vjeçar të premten, 23 qershor 2017.

Ky bashkëpunim ka për qëllim të përmirësojë kushtet e jetesës dhe kontribuojë në përfshirjen sociale të romëve, ashkalinjve, egjiptianëve dhe komuniteteve tjera të ndjeshme. Kjo iniciativë është konceptuar mbi të arriturat dhe përvojat e fazës së kaluar, e cila solli ndryshime bazike të konsiderueshme të jetës së këtyre komuniteteve.

Përkatësisht, në fushën e arsimit, mbështetje shtesë u është ofruar mbi 4,000 nxënësve të shkollave fillore pëmes 22 qendrave të mësimit shkollor plotësues në 11 komuna dhe mbi 1,770 bursa janë ofruar për nxënësit e shkollave të mesme. Për më tepër, kushtet e banimit janë përmirësuar për 230 familje, sikurse edhe infrastruktura bazike për 1,700 njerëz.

Në periudhën 2017-2019, projekti do vazhdojë të mbështesë aktivitete në fushën e arsimit dhe mbrojtjes së fëmijëve, derisa fokus i theksuar do jetë institucionalizimi i këtyre qasjeve me autoritetet përkatëse. Projekti do të zbatohet nga një konsorcium i udhëhequr nga VoRAE si dhe dy organizata zvicerane, Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) dhe Terre des Hommes (TdH).

SDC-ja kontribon me 1.2 milion franka zvicerane për zbatimin e këtij projekti, vlera financiare e përgjithshme e të cilit është 3.8 milionë franka zvicerane.