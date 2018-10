“Zhurma e Artistëve pa Kufi” rikthehet në tetor në edicionin e saj të katërt

Nga 13 e deri më 18 tetor në Galerinë Qahili vjen për herën e katërt “Zhurma E Artistëve pa Kufi”. Ky edicion njëlloj sikur edhe herët e kaluara do të përfshijë artistë si nga vendi ashtu edhe nga rajoni.

Gjatë ditës, përveç se në hapësirat e Galerisë Qahili, “Zhurma e Artistave Pa Kufi” do të organizohet edhe në hapësirat e ndryshme të kryeqytetit nëpër të cilat artistët do të bartin studiot e tyre. Qëllimi kryesor i këtij organizimi është që të ndryshohet përditshmëria e njerëzve dhe artistëve. Njerëzit do të kenë mundësi të shtojnë dijet e tyre dhe të pasurojnë horizontin duke marrë njohuri dhe përvoja të shumta rreth artit dhe duke mësuar edhe nga vetë artistët që do të marrin pjesë.

“Zhurma e Artistave Pa Kufi” do të promovojë artin, kulturën dhe integrimin e artistëve. Në këtë mënyrë synohet që mbi të gjitha të krijohet një pikëpamje dhe një qasje e re dhe e veçantë ndaj artit dhe kulturës.

Projekti do të realizohet me ndihmën e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hotel International Prishtina, Miqt Pub, Birra Shok Shoqe, 2B Studio, Hallakate, Pylli i Arinjve, Mono – Problemat.