Zakonet që ju ndihmojnë të humbni peshë

Shumica nga ne e kemi problem të humbim peshë për shkak të dietave dhe ushtrimeve të mërzitshme. Mirëpo, ka mënyra të pazakonta për humbje të shpejtë dhe të lehtë të peshës. Disa nga këto janë:

Pini sa më shumë ujë

Pini 2 gota ujë me limon në mëngjez për ta hidratuar stomakun e zbrazët dhe për të rritur metabolizmin. Pastaj, pini ujë para drekës dhe gjatë saj, ndihmon me tretjen e ushqimit.

Nuhasni mollët e gjelbra ose bananet para një vakti ushqimor

Sado që mund t’ju duket qesharake, nëse nuhatni ushqimin para ngrënies do shuaj pak urinë dhe do hani më pak se normalisht.

Fotografoni ushqimin

Kur bëheni gati për një fotografi të ushqimit, do vëreni detajet në të dhe filloni të mendoni se çfarë po hani. Ndoshta do e kuptoni se ka shumë karbohidrate në pjatë dhe do ndryshoni pjatën e ushqimit.

Bleni pjata me ngjyrë të kaltër

Nëse jeni e rrethuar me këtë ngjyrë do ju ndihmojë të humbasni peshë. Një studim zbuloi se ngjyra e kaltër zvogëlon apetitin.

Përtypni ngadalë

Është vërtetuar se konsumimi i ngadaltë i ushqimit ndihmon në humbjen e peshës. Kjo sepse ndiheni të mbushur me ushqim më shpejtë. Kështu që shijoni ushqimin sa më gjatë.