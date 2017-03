Ylli i muzikës, violinisti Iskandar Widjaja do të performojë në DAM Festival 2017

Violinisti Iskandar Widjaja do të performojë në kuadër të edicionit të 12-të të Festivalit DAM. Widjaja do të paraqitet përpara publikut prishtinas më 4 prill në mbrëmjen e pestë të festivalit. Ylli i muzikës klasike e ka konfirmuar edhe në ueb faqen e tij http://www.iskandarwidjaja.com/ koncertin në Kosovë në kuadër të aktivitetit të ngjeshur koncertal.

Widjaja do të interpretojë ‘Simfoninë spanjolle” nga Edouard Lalo i shoqëruar nga Filharmonia e Kosovës. Ndryshe ai vlerësohet për stilin e veçantë interpretues, imagjinatën muzikore me nuanca dhe tipare zëri nga më të ndryshmet dhe teknikën e jashtëzakonshme. Bashkëpunon me muzikantët më të mirë të muzikës klasike si Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, Rolando Villazon dhe Fazil Say. Albumi i tij i tretë “Tango Fuego” arriti të jetë një nga “bestsellerët” në kuadër të prodhimeve të muzikës klasike për vitin 2014.

Ai është imazh i dy brendeve të njohura botërore, Tommy Hilfiger dhe Volkswagen.

Festivali DAM do të hapet më 31 mars në Prishtinë me interpretimin e operës instrumentale “Errësira” nga kompozitorja luksemburgase me origjinë bullgare Albena Petrovich – Vratchanska.