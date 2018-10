Xiaomi publikon Mi Mix 3

Xiaomi e ka publikuar Mi Mix 3, telefonin e fundit në serinë e telefonave me tërë hapësirën e ekranit të përdorshme. Është edhe një pajisje tjetër kineze me cilësi të lartë me ekran të madh i cili i fsheh kamerat e përparme në një mekanizëm lëvizës – pa hapësirë të papërdorshme në ekran. Për dallim prej Vivo Nex apo Oppo Find X, pjesa lëvizëse nuk mundësohet nga motorët. Drejtori i Përgjithshëm, Lei Jun e krahason dizajnin me telefonat tjerë me ekran lëvizës dhe thotë se do të jetë relaksuese të luani me të.

Dy telefonat paraprak Mi Mix ishin përpjekje pioniere nga Xiaomi për t`i zvogëluar kornizat rreth ekranit sa më shumë që është e mundshme, por ata ishin para këtij trendi tejet të përhapur me pjesën e epërme të papërdorshme të ekranit dhe e shtynë fshehjen e pkuptimtë të kamerave në pjesën rrëshqitëse pas ekranit. Edhe vetë Xiaomi e kishte pjesën e sipërme të papërdorshme në ekran më herët këtë vit me Mi 8. Por Mi Mix 3 e ruan shpirtin e serive duke e rregulluar një nga të metat e tij më të mëdha.

Xiaomi pohon se proporcioni ekran-trup është 93.4 përqind, dhe e ka prerë “mjekrën” në fund të ekranit për rreth 4.5 milimetra krahasuar me Mi Mix 2S.

Sa i përket karakteristikave, Mi Mix 3 ka lëvizur në serinë OLED me panel 6.4 inç, 1080 piksel. Janë gjithsej 4 kamera: kamera 12 megapiksel për kënd të gjerë dhe modulet telefoto në pjesën e pasme dhe një kamerë 24 megapiksel për selfie e mbështetur nga sensori 2 megapiksel përpara. Telefoni e ka prapa sensorin për shenja të gishtërinjve, prandaj ndryshe prej Oppo Find X nuk shfaqen kamerat secilën herë që doni ta hapni telefonin.

Sikurse çdo telefon tjetër luksoz Android këtë vit, Mi Mix 3 e ka procesorin Snapdragon 845, por thyen kufij të rinj të memories duke përfshirë 10GB RAM. Xiaomi po ashtu po e shet telefonin me një mbushës të ri me wireless 10W. Versioni 5G do të lansohet në Evropë në fillim të vitit tjetër.

Mi Mix 3 do të dalë më 1 nëntor në Kinë, duke filluar prej 3,299 juan (475 dollarë) për modelin me 6GB RAM dhe 128GB hapësirë për ruajtje; që është i njëjti çmim bazë me të cilin është lansuar Mi 2S me 64GB. 3,999 juan (575 dollarë) ju çojnë në modelin 8GB RAM dhe 256GB hapësirë për ruajtje. Modeli me 10GB është variant i edicionit special “Forbidden City Place Museum” që vjen me 256GB hapësirë për ruajtje dhe kushton 4,999 juan (720 dollarë). Çmimet për Indi dhe tregjet tjera do të publikohen së shpejti.