Xiaomi lanson Mi 8

Xiaomi mund ta ketë lansuar Mi Mix 2S më herët këtë vit, por e ka ruajtur më të mirin e vitit 2018 Mi 8, për ta shënuar 8-vjetorin. Siç u bë e ditur në Shenzen, seria e re fillon nga 2,699 yuan (rreth 420 Dollarë) dhe vjen me një pamje të njohur të dizajnit me xham të dyanshëm, me ndryshimin më të dukshëm, që është kamera e dyfishtë verikale – modeli i njëjtë sikurse në Mix 2S, sipas Xiaomi-t. Dhe e ka edhe opsionin për njohje të fytyrës edhe në errësirë. Edhe pse për nga pamja është i ngjashëm me iPhone X, nuk dihet se a janë të ngjashëm për nga funksionimi i kamerave.

Xiaomi po ashtu e ka bërë edhe versionin e vet Animoji për këtë karakterisitkë.

Theksi më i madh i këtij version bie në pjesën e pasme që është tërësisht transparente, e cila i vë në pah çipat e shumtë të telefonit, përbërësit elektrik, telat NFC dhe baterinë – që është reduktuar nga versioni origjinal 3,400 mAh në 3,000 mAh.

Për hir të dukjes së mirë, nuk ka lexuesh të shenjave të gishtërinjve në pjesën e përparme; në vend të kësaj, kjo pajisje përdor sensorin e njëjtë sikur në ekran Synaptics FS9500 sikur ata të Vivo X20 UD she X21UD, por kësaj radhe ka edhe aktivizimin e presionit për të kursyer bateri. Kjo kuhston 3,699 yuan apo rreth 580 Dollarë. Që të dy zbukurimet e Mi 8 vijnë me setin më tp fuqishëm të çipave Snapdragon 845 nga Qualcom, me edicionin normal që ofron 6GB RAM memorie dhe deri në 128GB hapësirë. Kanë ekran AMOLED 6.21 inç, 2,248 x 1,080 me 600-nit ndriçim, dhe ekrani zë 86.68 përqind të sipërfaqes me vetëm pak hapësirë të papërdorur në fund.

Mi 8 po ashtu është telefoni i parë i mençur në botë me GPS me frekuenca të dyfishta: Duke shfrytëzuar grupin e ri,më të fuqishëm L5 në krye të grupit të zakonshëm L1, Xiaomi thotë se saktësia e navigacionit është tre deri në pesë herë më e lartë.

Kamerat prapa të dyja kanë nga 12 megapiskel dhe kamera përpara është 20 megapiksel.

Telefoni ka gjithashtu mbushje të shpejtë NFC 4.0+ kompatibilitet, dy kartela dhe Bluetooth 5.0 me aptX HD.

Xiaomi ka lansuar edhe një version më ekonomik për ata që nuk kanë mundësi ta blejnë telfonin e ri. Opsioni I dytë ka ekran 5.88 inç 2,244 x 1,080 AMOLED – dhe arrin ndriçim deri në 600 nit. Kamerat e pasme janë 12MP/5MP dhe ajo e përparme është 20MP. Ky model fillon prej 1,799 yuan, apo rreth 280 Dollarë.