ASK: Vlerësimet e PISA-së, mundësi e përmirësimit të arsimit në Kosovë

American School of Kosova organizoi tryezën e rrumbullakët me të gjithë drejtorët e shkollave publike në Kosovë. Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze është që të shqyrtohen format e bashkëpunimit të përbashkët, siç është rritja e cilësisë të arsimit, nevojat e nxënësve dhe format e zhvillimit të mësimdhënësve, thjeshtësimi i standardeve për t’u bazuar në aftësi, vlerësimi i mësimdhënësve, përdorimi i sistemit global të vlerësimit akademik për përmirësimin e shkollave si dhe vlerësimi i nxënësve dhe nxitja e mësim-nxënies.

Kjo tryezë e rrumbullakët publike, organizohet për herë të parë nga American School of Kosova. Duke marrë parasysh rezultatet në vlerësimet e PISA-së si dhe nevojës së përbashkët të përmirësimit të vazhdueshëm të mjedisit shkollor, ASK e sheh të domosdoshme që të diskutohet publikisht për nevojat dhe problemet arsimore, në mënyrë që shkolla t’u shërbejë në mënyrën më të mirë të mundshme nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve.

“Jam John Furnari nga National Center for State Courts (NCSC) që në partneritet me organizata lokale të shoqërisë civile implementon programin “Kërko Drejtësi” të financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit/INL. Përveç monitorimit të gjykatave dhe transparencës së gjyqësorit, Programi “Kërko Drejtësi” ka parasysh që të rinjtë në Kosovë kanë njohuri të mangëta rreth të drejtave të njeriut, mundësive për tu qasur në drejtësi dhe për mënyrën e funksionimit të sistemit gjyqësor në vend. Gjatë këtij gjysmëvjetori e kemi prezantuar Programin “Të Rinjtë për Drejtësi” nëpër shkolla publike të Kosovës, në kuadër të të cilit kemi përpiluar planprogramin që adreson këto shqetësim. Jemi të gëzuar që sot jemi së bashku në këtë tryezë për ta ndarë përvojën tonë dhe të diskutojmë së bashku me drejtorë të shkollave për mundësinë e përfshirjes së këtij programin në planprograme shkollore”.

Programi “Kërko Drejtësi” financohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit /INL dhe implementohet nga National Center for State Courts në partneritet me organizata lokale të shoqërisë civile. Qëllimi i programit është fuqizimi i kërkesës dhe qasjes për drejtësi në Kosovë si dhe transparencës dhe integritetit në sistemin gjyqësor.

Një prej qëllimeve të programit është zhvillimi dhe ofrimi i një programi shkollor të fokusuar në qasje në drejtësi, llogaridhënie dhe reformë gjyqësore përmes ligjëratave në shkolla të mesme dhe universitete në komunat e përzgjedhura të Programit “Kërko Drejtësi”.

ASK, synon që përmes shkëmbimit të përvojave dhe diskutimit të qëllimeve të përbashkëta arsimore, do të krijohet një hapësirë e mjaftueshme veprimi dhe ndërhyrjeje, aty ku ka më së shumti nevojë. Kjo po ashtu do të ndihmonte edhe në shkëmbimin e burimeve ndërmjet palëve dhe në këtë mënyrë do të ndihmonte në përmirësimin e mjediseve shkollore.

ASK, është e vetmja shkollë në Kosovë, e cila ofron kurrikulë të bazuar në sistemin amerikan të arsimit. ASK është e përkushtuar që të ndihmojë nxënësit e Kosovës të arrijnë potencialin e tyre të plotë, përmes konceptit të zhvillimit individual dhe entuziazmit për mësim-nxënie.