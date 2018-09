Vjen në sheshin e kryeqytetit Panairi i Artizanatit dhe Trashëgimisë Kulturore

Si një traditë e filluar në vitin 2005, në kuadër të Ditëve të Trashëgimisë Kulturore Evropiane në Kosovë, edhe këtë vit po mbahet panairi i 14-të me radhë i Artizanatit dhe Trashëgimisë Kulturore.

Sheshi i kryeqyetit është zbukuruar nga strehat në të cilat ekspozohen produktet tradicionale si: veshjet tradicionale, punimet nga druri, qeramika, metali dhe tentenet e sigurisht nuk mungojnë edhe ushqimet tradicionale.

Më shumë se 160 artizanë janë bërë pjesë e këtij panairi sivjet. Përveç artizanëve kosovarë, panairi është pasuruar edhe me punimet e artizanëve nga Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia duke i dhënë kështu një karakter rajonal. Sipas Beti Muharremit, drejtoreshë e qendrës “Dera e Hapur”, organizatore e panairit, kjo është një mundësi e mirë për të promovuar dhe shitur punimet e grave prandaj edhe ka lindur kjo ide.

“Gratë të cilat marrin pjesë në kuadër të shoqatës sonë janë gra të varfra, raste social, gra viktima të luftë, gra viktima të dhunës në familje. Prandaj për fuqizimin e tyre dhe për integrimin e tyre është e nevojshme që të bëjmë diçka të tillë. Gratë akoma vazhdojnë që të vijnë dhe ky ka qenë një sinjal që ne me e vazhdu punën tonë dhe me e fuqizu objektiven tonë që në këto punëtori psiko-sociale mos të vinë gratë vetëm me bisedu me psikologen dhe me punëtoren sociale por edhe me realizu një punën të tyren që me u forcu edhe ekonomikisht, pasi që fuqia ekonomike e grave është baza, djepi i zhvillimit të tyre”, tha ajo.

Muharremi e vlerëson si të rëndësishme që këto punime dhe zanate të përshtaten edhe në ditën e sotme duke kombinuar antiken dhe modernen.

Artizanati në Kosovë për dikë është një dëshirë, për dikë një zanat që ofron dashuri dhe relaksim por për shumë vetë është një mënyrë e mirë për zhvillimin ekonomik të familjes.