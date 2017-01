Viktimë e dhunimit gjatë luftës, viktimë edhe pas luftës

N.X. tash është 37 vjeçare, e martuar dhe ka tre fëmijë. Me bashkëshortin e saj ishte njoftuar fare e re. Me fillimin e luftës, ajo humbi shtëpinë, dhe shumëçka që kishte në jetë. Me përfundimin e luftës, vendos të martohet. Por, familja e të dashurit të saj, nga i njëjti fshat, ishin kundër kësaj martese, sepse ushtria serbe gjatë luftës N. e kishin kidnapuar dhe mbajtur në kampin e tyre për 22 ditë , ku kishte përjetuar dhunën dhe llahtarinë më çnjerëzore. Rastin e saj e dinte i gjithë fshati. I dashuri i saj, duke e ditur se ishte e pafajshme e mbajti fjalën e besës, që ia kishin dhënë të dashurës, para lufte dhe u martua me atë.

Tash edhe pas 17 vitesh të mbarimit të luftës ajo vazhdon të jeton bashkë me kujtimet e këqija të së kaluarës dhe për t’i përballuar ato e ndihmojnë fëmijët dhe bashkëshorti me të cilën nisën çdo gjë nga e para. N. ankohet se shoqëria po bën fare pak për të dhe rastet si ajo, si në përkujdesje shëndetësore, strehim e të ngjashme.

Gjatë luftës së fundit në Kosovë, një numër i madh i femrave ishte viktimë e dhunës të ushtruar nga forcat policore-ushtarake serbe. Për shkak të këtij krimi ndaj femrave, lypset një përkujdesje dhe trajtim më i madh nga institucionet e vendit, për shërim dhe rehabilitim të tyre. Dhuna seksuale me konventat ndërkombëtare është radhitur në mesin e krimeve kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare.

Prof. dr. Ismet Salihu, ushtues detyre i drejtorit të Institutit për Hulumtime për Krimet e Luftës, thotë se, pos torturave, deportimeve, rrahjeve, vrasjeve ka pasur dhunime në mënyrë sistematike në tërë territorin e Kosovës.

“Viktima të kësaj dhune kanë qenë kryesisht vajzat e reja të moshes 16-25, thotë Salihu. Për shkak të specifikës të këtij lloj krimi, shumë femra, viktima të këtij krimi mizor, hezitojnë të tregojnë se çka ju ka ndodhur,” thotë ai.

Tash është formuar një komision qeveritar i cili është inicuar dhe do të ndihmohet edhe financiarisht me kuadro, psikologë e specialistë nga Mbretëria e Bashkuar. Selia do të jetë te Qendra për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, ku do të shtrohen këto gra dhe pastaj sipas procedurës do të konstatohet se vërtetë a kanë qenë viktima. Femrat do të trajtohen dhe më pastaj do t’u njihet statusi i viktimave të luftës. Sipas gjasëve ky komision vitin e ardhshëm do të fillojë punën. Puna e këtij komisioni do të jetë shumë konfidenciale, do të mbrohen identiteti dhe dinjiteti i tyre.

Sebahate Pacolli-Krasniqi nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Tortures (QKRMT), thotë se nuk ka informacione për numrin e saktë të femrave dhe të meshkujve të dhunuar gjatë luftës në Kosovë, pos disa të dhënave të Human Rights Watch, ku thuhet se numri i tyre mund të jetë deri 20.000. Një gjë e tillë nuk mund të konfirmohet e as mohohet. Dokumentimi i dhunës seksuale është proces i gjatë.

“QKRMT-ja, që nga viti 1999 punon me persona të traumatizuar gjatë luftës. Në mesin e tyre ka edhe të mbijetuar të dhunës seksuale. Shërbimet që ne ofrojmë, janë shërbime mjekësore, psikologjike individuale dhe familjare, me qëllim të rehabilitimit dhe fuqizimit të tyre. Shërbimet tona ofrohen nga psikologu, psikiatri, mjeku, përveç në Prishtinë, ofrohen edhe në Drenas, Skenderaj, Vushtrri, Klinë, dhe Suharekë,” thotë Pacolli-Krasniqi.

Mënyra tjera veprimi janë edukimi dhe vetëdijësimi i të mbijetuarve, por edhe i shoqërisë për traumën dhe sidomos stigmën që mbulon çështjen e dhunimit gjatë luftës, me qëllim të ndryshimit të pikëpamjeve ndaj kësaj kategorie.

Organizata e gruas “Jeta në Kastriot”, merret me ndihmën ndaj femrave të keqtrajtuara seksualisht gjatë luftës së fundit në Kosovë. Luljeta Selimi, drejtoreshë e kësaj organizate, thotë se, kjo OJQ , gjatë këtij viti, me një ekip profesionistësh prej 15 vetash, është përkujdesur për 316 femra të cilat janë dhunuar fizikisht dhe seksualisht nga policia dhe ushtria serbe në komuna të ndryshme të Kosovës. Tash për tash, janë të njohura rastet ku femrat kanë plagë të dukshme në trup, gishtërinj të këputur, sy të vërbuar, plagë të hapura në fytyrë, shenja të djegies me cigare e të tjera.

Luljeta Selimi thotë se këto femra ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore, psikike. Me këtë gjendje, ato, kujdesen për vetën dhe fëmijët. Ato ndodhen nën trysni të dhunës, frikës, skamjes, përbuzjes nga rrethi, institucionet, dhe të braktisura nga burrat, për shkak se kanë qenë të dhunuara. Nënat e dhunuara presin ndihmë nga të tjerët, sepse mendojnë se vetëm janë të pafuqishme.

Këtë trajtim, theksoi Selimi, “ua bëjmë femrave te përdhunuara, që kanë pranuar dhe vazhdojnë ta pranojnë përkrahën tonë. Disa nga rastet e tilla nga paslufta janë dërguar jashtë vendit, për shërim, me ndihmen e donatorëve vendorë dhe ndërkombëtarë. Fatmirësisht trajtimi i tyre atje ka ndikuar mirë në gjendjen shëndetësore”.

Serbeze Haxhiaj, gazetare dhe njohëse e problematikës së grave të dhunuara në Kosovë thekson se gratë e kësaj kategorie vazhdojnë të jenë viktima të dyfishta.

“ Së pari, ato janë viktima të krimit sistematik, që është bërë ndaj tyre duke u përdorur si ‘armë’ lufte dhe së dyti, shoqëria e Kosovës, duke filluar nga familjet e tyre, kanë shfaqur një brutalitet duke i braktisur, stigmatizuar dhe lënë pa kurrfarë mbështetje”.

Haxhiu thotë se autoritetet në Kosovë kanë dështuar t’i qasen, jo vetëm kërkimit të drejtësisë për ato, për të mbledhë dëshmi në terren, por kanë dështuar të bëjnë atë më kryesoren e ndoshta më të mundshmen, që të mos i abuzojnë sërish duke i lënë pa përkrahje. Një shembull tepër i keq ka qenë deri vonë vetë roli i grave në parlament e qeveri karshi kësaj kategorie të goditur rëndë nga lufta.

Rregullorja e Qeverisë, si akt nënligjor, që përcakton procesin e verifikimit të viktimave të dhunës seksuale, sipas Haxhiut, është goxha e komplikuar dhe lë shumë mundësi, që viktimat të mos trajtohen siç duhet . Shuma e përcaktuar për ndihmë është tepër e vogël dhe gratë kanë dilema si të aplikojnë për t’i marrë ato. Ato kanë telashe edhe si t’i arsyetojnë pagesat para familjeve të tyre se prej nga po i marrin këto para, sespe një pjesë e familjeve ende nuk e dinë që ato kanë qenë pjesë e dhunës.

“Shumica e grave kanë gjendje të rëndë shëndetësore. Edhe pse jetojnë në varfëri të skAll Postsajshme nuk e kanë humbur shpresën në drejtësi. Mosha e tyre tash është midis viteve 40- 50 dhe nëse nuk ndryshon përkushtimi ndaj këtij problemi druaj, që gjërat nuk do të duken më mirë as në të ardhmen, “ thotë Haxhiu.

Ligji për Veteranët edhe Dëshmorët e Luftës, ka paraparë edhe viktimat e dhunës seksuale. Dispozitat e përgjithshme të Rregullores nr.22/2015 për përcaktimin e procedurave për njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale, gjatë luftës çlirimtare të Kosovës, nënkuptojnë të drejtën e viktimës për t’u informuar (Neni 33), të drejtën në pension (Neni 34), fshehtësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale (Neni 38), por nuk përcaktojnë të drejtën e viktimës së kësaj kategorie për trajtim dhe mbikëqyrje institucionale në aspektin shëndetësor dhe pastraumatik.

Puhiza Bekolli