Vijnë në Netflix të gjithë filmat e Harry Potter

Netflix ka njoftuar se të tetë filmat e Harry Potter do të jenë të disponueshëm në këtë platformë.

Do të jenë të disponueshëm për të gjithë anëtarët e rregulltë, raporton Konbini. Sidoqoftë, njoftimi është bërë vetëm në llogarinë frënge dhe atë belge në Twitter.

Rupert Grin, mes të tjerash, ka rrëfyer se ai gati se kishte hequr dorë nga filmat pas “Goblet of Fire”.

Ai tha se “E nënçmojmë anonimitetin, gjërat e zakonshme, daljet e thjeshta. Çdo gjë ishte ndryshe dhe paksa e frikshme. Kishte momente kur thoja ‘Po i jap fund.’”

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald po e tund shkopin magjik drejt shitjeve të biletave dhe është në gojën e të gjithëve falë trailerit të fundit me plot aksion të këtij filmi.

Traileri magjepsës ka shkaktuar polemika online ku ka pasur akuza për një ndërrim drejtimi të pandjeshëm racor të ngjarjeve andaj duket se të gjithë jemi disi të brengosur të shohim se Jamie Campbell Bower dhe Toby Regbo po rikthehen në rolet e Young Gellert Grindelwald dhe Young Albus Dumbledore.

Fatmirësisht, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald do të shfaqet në kinema më 16 nëntor ndaj nuk do të na duhet të presim shumë gjatë.