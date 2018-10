“Vijat e kuqe” në dialogun me Beogradin para deputetëve

Me kërkesë të 42 deputetëve të opozitës, të mërkurën mbahet seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës në të cilën do të zhvillohet debati rreth insistimit të kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi për zgjidhjen e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes “këmbimit të territoreve” apo “korrigjimit të kufijve” me Serbinë, në kuadër të dialogut shqiptaro-serb në Bruksel.

Në të njëjtën mbledhje, iniciatorët e kësaj seance presin të miratohet Rezoluta me të cilën, siç thonë deputetët e opozitës, do të “vendosen vijat e kuqe në dialogun me Serbinë” meqë, si theksohet, territori i Kosovës, të cilën e kanë pranuar 116 shtete të botës, është unike dhe e pandashme dhe askush nuk mund të negociojë rreth tij.

Shefi i grupit opozitar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti ka deklaruar se iniciativa e Hashim Thaçit për korrigjimin e kufijve “është kundërkushtetuese” dhe se nuk e ka përkrahjen“ e asnjërit prej 120 deputetëve të Parlamentit të Kosovës”, Hoti thotë se situata është bërë brengosëse pas paralajmërimit se kjo temë do të mund të hapej edhe më 11 nëntor në Paris, gjatë manifestimit me rastin e 100 vjetorit të armëpushimit mes forcave aleate dhe Gjermanisë, për përfundimin e Luftës së I-rë Botërore.

Në këtë manifestim janë ftuar zyrtarët evropian dhe botëror, e nga Kosova ftesën e ka marrë kryetari Hashim Thaçi, ndërsa nga Serbia kryetari, Aleksandar Vučić.

Analistët kosovarë druajnë se Thaçi dhe Vučić do të mund të shfrytëzonin këtë rast dhe të hapin çështjen me zyrtarët më me ndikim rreth marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, gjegjësisht të paraqesin idenë mbi “korrigjimin” e kufijve si zgjidhje të raporteve shqiptaro-serbe.

Ndryshe, miratimin e Rezolutës në seancën e jashtëzakonshme të Parlamentit, deputetët e opozitës e kanë propozuar qysh më 4 shtator, por meqë nuk kanë arritur të sigurojnë 61 vota (mungonin edhe dy), kjo Rezolutë nuk është vënë në votim.

Çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë e ka ndarë thellë pozitën dhe opozitën, e analistët kosovarë konsiderojnë se është shumë vështirë, në mos edhe e pamundur, të arrihet koncensusi. Ata rikujtojnë se përfaqësuesit e partive në koalicionin qeveritar edhe tutje insistojnë në arritjen e unitetit kur bëhet fjalë për dialogun me Serbinë, ndërkohë që ata të opozitës në mbajtjen e zgjedhjeve të reja, mes tjerash, edhe për shkak të mosnfunksionalitetit të parlamentit.

Në këtë kontekst, është interesante deklarata e djeshme e deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, (LDK) Armend Zemaj, i cili ka thënë se shpreson se nesër do të sigurohet kuorumi për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme, gjegjësisht se do të marrin pjesë edhe deputetët e koalicionit qeveritar, në mënyrë që të enjten të vazhdojë seanca e cila shumë herë është ndërprerë, por shkaku i bojkotit të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje.

Megjithatë, Bilall Sherifi nga Nisma Socialdemokratike (e Fatmir Limajt) ka thënë se kryesia e partisë së tij tek pritet të marrë vendim se a do të marrë pjesë në këtë seancë të jashtëzakonshme.

Kryetari i parlamentit Kadri Veseli insiston në arritjen e koncenzusit.

“Në këtë moment shumë të ndjeshëm politikisht duhet të evitojmë interesat tona elektorale dhe të orientohemi te ballafqimi me një sfidë, e cila nuk është e lehtë – e kjo është Serbia”, ka deklaurar Veseli i cili insiston në miratimin e Rezolutës së përbashkët, e jo Rezolutës që e propozojnë deputetët e opozitës.

Ky propozim është refuzuar nga LDK opozitare, e lideri i kësaj partie Isa Mustafa ka theksuar se më nuk i beson as Veselit e as Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka kërkuar dorëheqjen e Qeverisë e cila “nuk përfaqëson shumicën” duke shtuar se kryetari nuk ka mandat të Kuvendit të udhëheq dialogun në emër të Kosovës.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili kundërshton çfarëdo ndryshimi të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar se seanca e jashtëzakonshme që ka inicuar opozita është e vonuar.

Analisti kosovar, Ramush Tahiri konsideron se duhet vazhduar dialogun me Serbinë, por shton se “garnitura udhëheqëse nuk mund të ofrojë më shumë se që është paraparë me Kushtetutën dhe me ligjet e Kosovës dhe asgjë më shumë nga ajo që ka të bëjë me normalizimin e raporteve mes Kosovës de Serbisë”.

Lidhja Demokratike e Kosovës, në mbledhjen e djeshme të kryesisisë së saj, ka shqyrtuar Platformën për dialog të kësaj partie (që më pastaj do ta shqyrtojë edhe Këshilli Drejtues i kësaj partie). Lideri i LDK-së, Isa Mustafa përmes një kumtese për shtyp ka theksuar se, pos tjerash, është paraparë që nga Bashkimi Evropian të kërkohet që dialogu të udhëhiqet në nivelin shtetëror, si dialog mes Kosovës dhe Serbisë, e që për epilog do të ketë njohjen reciproke.

Mustafa po ashtu ka thënë se dialogun duhet ta përfaqësojë Qeveria e cila ka shumicën në parlament, dhe se rezultati i marrëveshjes duhet të miratohet me dy të tretat e votave të deputetëve të Kuvendit, dhe se si garant i kësaj marrëveshjeje duhet të jetë BE-ja.

Sidoqoftë, nësër do të jetë më e qartë se a do të sigurohet kuorumi për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës dhe nëse do të votohet për Rezolutën e opozitës, e cila me muaj insiston në dorëheqjen e Qeverisë aktuale përkundër mesazheve të qarta të koalicionit qeverisës se duhet “harruar” një propozim të tillë.

Koalicioni aktual qeverisës ka shumicën e thjeshtë për marrjen e vendimeve (kur kjo është në interesin edhe të deputetëve të Lista Srpska), ndërsa opozitës aktualisht i mungojnë disa vota të deputetëve, në mënyrë që të nis iniciativën për votëbesimin e Qeverisë.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj