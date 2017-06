Vihet gurthemeli i qendrës për aftësime profesionale në Podujevë

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi, së bashku me kryetarin e Komunës së Podujevës Agim Veliu kanë vënë gurthemelin e Qendrës për Aftësime Profesionale në komunën e Podujevës, objekt ky i pari i kësaj natyre në këtë komunë.

Ky objekt pas përfundimit të punëve teknike, do t’iu mundësojë personave të papunë trajnimin dhe aftësimin e tyre sipas nevojave të tregut të punës në Komunën e Podujevës. Gjithashtu do të ofrojë shërbime tjera të natyrës administrative si psh. këshillime, ndërmjetësime në punë etj.

Tri profesionet që do të ofrohen si trajnime janë: IT, rrobaqepësi dhe parukeri.

Vlera financiare e këti projekti është 149,613.91 euro me gjithsejtë 650 metra katror dhe pritet të përfundoj pas 5 muajsh, marrë parasysh edhe procedurat tenderuese.

Një projekt i tillë ka qenë nevojë e domosdoshme për një komunë me një popullësi prej afro 89 mijë banorësh dhe me specifika të tregut të punës çfarë është Komuna e Podujevës.

Gjatë kësaj ceremonie të vënies së gurthemelit, ministri Abrashi u zotua se MPMS do të vazhdojë edhe në të ardhmen me projekte tjera për komunën e Podujevës, të cilat do të kenë ndikim pozitiv për mirëqenien e qytetarëve të Komunës së Podujevës.

Ndërkaq kryetari Veliu ka falenderuar ministrin Abrashi për projektin në fjalë dhe angazhimin e tij në jetësimin e projekteve që janë në të mirë të qytetarëve dhe ka premtuar se bashkëpunimi do të jetë edhe më intenzitiv në të ardhmen.