Vietnam: Hoteli Caravelle e nderon kulturën e vendit

Hoteli Caravelle në qytetin e Ho Chi Minh në Vietnam, është duke festuar trashëgimin kulturore të qytetit me një pako që përfshin një performancë në shtëpinë e Operas Saigon.

Paketa “Opera Nights” katër-ditore dhe tre netë instalon mysafirët në Opera Suite të hotelit, me pamje nga Sheshi Lam Son dhe nga shtëpia e operës, ku mysafirët do të marrin pjesë në performancën e “Hon Viet” (“Shpirti i Vietnamit”). Para programit, mysafirët do të kenë darkë në restorantin e hotelit, “Reflections”.

Ndërtuar në 1897, Shtëpia e Operës Saigon ishte projektuar nga arkitektë francezë që t’i ngjante Petit Palais të Francës, e ngritur në të njëjtin vit.

“Hon Viet” është shfaqur dy herë në muaj, në orën 15 dhe 23. Shfaqja paraqet histori qindra vjecare dhe kulturë vietnameze në një prodhim një orësh që përfshin muzikë tradicionale dhe vallëzim.