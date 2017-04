Veseli: Veprimtaria prodhuese do të jetë fokusi i angazhimit tim politik

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka vizituar sot panairin e përgjithshëm dhe ndërkombëtar “Prishtina 2017”.

Gjatë bashkëbisedimit me prodhues vendorë, Veseli ka thënë se rritja e prodhimit vendor është e vetmja mënyrë për të zhvilluar ekonominë dhe hequr papunësinë, si brengën kryesore të qytetarëve të Kosovës.

Veseli ka theksuar domosdoshmërinë që t’u jepet prioritet produkteve vendore, punëtorëve, por jo atyre që janë dembelë. Veseli ka vlerësuar se në fokus duhet të jetë bujqësia, si veprimtaria që jep rezultatet e para dhe të shpejta.

“Nuk kemi alternativë tjetër e as që do të kërkojmë. Veprimtaria prodhuese do të jetë fokusi i imi politik dhe i angazhimit tim politik. Do të angazhohemi aty ku janë rezultatet e para, siç është bujqësia dhe do të shfrytëzojmë të gjitha resurset tona natyrore”, ka theksuar kreu i Kuvendit të Kosovës.