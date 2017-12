Veseli uron vitin e ri, PDK drejt fuqizimit në dobi të vendit 

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në një takim të fundvitit me anëtarët e Këshillit Drejtues të PDK-së, ka uruar të gjithë anëtarët, simpatizantë dhe të gjithë qytetarët me rastin e fillimit të vitit të ri, duke i përgëzuar për angazhimin politik gjatë vitit 2017.

Ai tutje ka folur edhe për rezultatet e Partisë Demokratike në dy palë zgjedhje që janë mbajtur gjatë vitit 2017, duke theksuar se rezultati i arritur nuk përputhet me pritjet e PDK-së.

Veseli tha se Partia Demokratike e Kosovës me sukses ka ruajtur substancën e saj elektorale.

Kreu i PDK-së ka folur në këtë takim përmbyllës me anëtarët e Këshillit Drejtues edhe për procesin e brendshëm zgjedhor në parti.

“Që nga nivelet e seksioneve, e deri te kryetari, secili do të jetë pjesë e një gare të hapur, të ndershme dhe demokratike. Do të jetë garë për vlerat, e jo për klientelat individuale. Do të jetë garë e hapur e të barabartëve dhe meritorëve. Besoj fuqishëm se ndani me mua të njëjtin përkushtim. Kjo është rruga e vetme e fuqizimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky fuqizim është jo vetëm interes yni partiak, por edhe interes nacional i shtetit tonë, për të cilin kanë bërë aq shumë njerëzit tanë, në kohë dhe rrethana të ndryshme. Duke fuqizuar Partinë Demokratike të Kosovës, ne e bëjmë më të sigurt vetë shtetin e Kosovës dhe perspektivën euro-atlantike të tij. Një Parti Demokratike e Kosovës e fortë, e konsoliduar, lidere në udhëheqjen e proceseve jetike për vendin është garancia më e madhe për ruajtjen e të arriturave dhe ecjen përpara të shtetit dhe ekonomisë”, tha Veseli.