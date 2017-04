Veseli: Transformimi ekonomik nuk mund të arrihet pa rolin e grave

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë në Konferencën “Roli i Gruas në zhvillimin ekonomik në Kosovë: tejkalimi i barrierave”, se gjithpërfshirja e grave në shoqëri dhe institucione është kusht i domosdoshëm që të mund të kemi një shtet funksional demokratik, ekonomi të zhvilluar dhe mirëqenie sociale për qytetarët tanë.

Ai tha se transformimi ekonomik i vendit nuk mund të arrihet asnjëherë pa rolin aktiv të grave në të gjitha fushat e jetës sociale. Sipas tij, këtu qëndron arsyeja pse barazia gjinore nuk duhet trajtuar si formalitet standardesh ligjore, por si interes i mirëfilltë nacional i shtetit.

Ai shtoi se shoqëria e Kosovës, legalisht është shoqëri ku ndalohet çdolloj diskriminimi, pra edhe diskriminimi gjinor, por, sipas tij, në realitetin e përditshëm social ekzistojnë praktika të diskriminimit të grave.

“Ne duhet t’i përkrahim gratë kosovare, me subvencionim të projekteve të tyre, në prodhim dhe industrinë e shërbimeve, si dhe me kredi investive, duhet t’i mbështesim gratë me edukim, shkencë, shëndetësi, që të bëhen menaxhere të suksesshme të burimeve njerëzore, mjeke të barabarta me koleget e tyre evropiane, profesoresha që transmetojnë imazh pozitiv për vendin me prezantimet e tyre në tryezat shkencore ndërkombëtare, sipërmarrëse të suksesshme në sektorin privat”, theksoi kreu i Kuvendit të Kosovës.