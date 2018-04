Veseli pranoi raportin e Komisionit Evropian për Kosovën

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, priti sot në takim shefen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë/Përfaqësuesen e Posaçme e BE-së, Nataliya Apostolova, nga e cila pranoi raportin e Komisionit Evropian për Kosovën.

Veseli e falënderoi Apostolova për dorëzimin e raportit, duke theksuar se nëpërmjet këtij raporti, Bashkimi Evropian vlerësoi të arriturat e Kosovës në shumë fusha të rëndësishme dhe rikonfirmoi perspektivën e sigurt evropiane të Kosovës.

Veseli tha se qytetarët dhe institucionet e Kosovës besojnë në projektin e Bashkimit Evropian dhe po punojnë në vazhdimësi për të përmbushur kriteret e nevojshme që sa më parë edhe Kosova të bëhet pjesë e familjes evropiane.

Kreu i Kuvendit të Kosovës, po ashtu ka theksuar se institucionet kosovare tashmë i kanë plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe shprehu bindjen se gjatë këtij viti institucionet përkatëse të Bashkimit Evropian do të marrin vendimet e duhura për të mundësuar lëvizjen e lirë e pa viza për qytetarët e Kosovës në Zonën Shengen.

Kryeparlamentari Veseli është zotuar se të gjitha të gjeturat e raportit do të adresohen me kohë dhe institucionet e vendit do të vazhdojnë rrugën e reformave të nevojshme.