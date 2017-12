Veseli: Kosova mund t’i japë shumë sportit ndërkombëtar

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur në një takim presidentin e Asociacionit të Komiteteve Olimpike Kombëtare, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.

Në takim u diskutua për arritjet ndërkombëtare që sporti i Kosovës ka shënuar viteve të fundit, si dhe pranimin e shumë federatave vendore sportive nëpër federata të sportit ndërkombëtar.

Kreu i Kuvendit, Veseli, falënderoi presidentin Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah për pranimin e Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe në Asociacionin e Komiteteve Olimpike Kombëtare, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme në afirmimin e sportit të Kosovës.

Kryeparlamentari theksoi se Kosova ka shumë të rinj të talentuar në sporte të ndryshme, e të cilët çdo ditë e më shumë po tregojnë rezultate kulminante.

Veseli tha se sporti në Kosovë ka ende sfida, në veçanti në infrastrukturë. Megjithatë, ai theksoi përkushtimin e institucioneve për investime në këtë fushë, ndërtime e renovime të stadiumeve e palestrave sportive, si dhe kanë filluar procedurat edhe për ndërtimin e Stadiumit Nacional.

“Ne si Kuvend do ta mbështesim KOK-un dhe sportin e Kosovës. Me buxhetin për vitin 2018 ka rritje të investimeve. Me infrastrukturë ligjore kemi punuar mjaft, ne veçanti e theksoj Ligjin për Sponsorizime”, theksoi kryeparlementari Veseli.