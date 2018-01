Veseli: Kosova do t’u qëndrojë obligimeve ndërkombëtare, nuk do ta zhbëjmë Specialen

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka zhvilluar sot një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawie.

Ata kanë biseduar për zhvillimet e fundit në vend dhe për agjendën e Kuvendit të Kosovës për vitin 2018.

Në takimin e Veselit dhe ambasadorit Delawie është theksuar nevoja e qëndrimit të përbashkët për çështjet me interes nacional.

Veseli ka thënë se Kosova do t’u qëndrojë obligimeve te veta ndërkombëtare deri në fund, përfshirë edhe Dhomat e Specializuara, do të ndjekë agjendën e integrimeve euroatlantike dhe në këtë rrugëtim partneriteti me SHBA-të do të mbetet primar.

Kryetari Veseli ka falënderuar ambasadorin amerikan për përkrahjen konstante që SHBA-të i japin Kosovës.​