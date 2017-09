Veseli: Duke mbështetur njerëzit punëtorë të Rahovecit, forcojmë ekonominë e vendit

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i shoqëruar nga kandidati për kryetar të Komunës së Rahovecit, Idriz Vehapi, kanë takuar dhjetëra vreshtarë ku shpalosën para tyre platformën qeverisëse e cila, siç tha Veseli, do të jetë Forca e Ndryshimit të mëtejmë të Rahovecit.

Vreshtarët e Rahovecit e falënderuan kreun e PDK-së për mbështetjen e ofruar për ta dhe për bashkëbisedimin e vazhdueshëm me fermerët për të rritur përkrahjen për fushën e bujqësisë.

“Kam kënaqësi që takoj njerëz punëtorë që punojnë tokën dhe fitojnë nga djersa e ballit. Unë ju siguroj se fermerët do të kenë mbështetje të vazhdueshme, pasi përmes ndihmës për punëtorët e vërtetë ne arrijmë ta forcojmë ekonominë tonë dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Nuk ka asnjë parti politike që ka mundur as të imagjinoj se ne do të realizojmë të gjitha premtimet për vreshtarët, blegtorët, perimtarët, gjithë sektori i bujqësisë. Por ju e dini se sa subvencione e grante janë shpërnda dhe sot bujqësia ndodhet në një pozicion shumë të favorshëm. Rahoveci mbetet kampion i punës në vreshtari dhe ne do të vazhdojmë përmes kryetarit Idriz Vehapi të rrisim mbështetjen për sektorin e bujqësisë”, tha Veseli.