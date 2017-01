Veseli beson se Haradinaj do të lirohet plotësisht

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka vlerësuar vendimin e sotëm të Gjykatës franceze për lirimin nga paraburgimi të ish-komandantit të UÇK-së në Zonën Operative të Dukagjinit, aktualisht kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, si hap të parë drejt lirimit të plotë.

Duke e vlerësuar të padrejtë dhe absurd ndalimin e ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës mbi bazën e fletë-arresteve të Serbisë, kryeparlamentari Veseli e konsideron të domosdoshme heqjen dorë nga këto praktika.

Kryeparlamentari Veseli beson se organet e drejtësisë në Francë do të përshpejtojnë procedurat dhe t’i japin fund çfarëdo mase ndaj Ramush Haradinajt, në mënyrë që ai të kthehet sa më shpejt në Kosovë.

Lidhur me rastin e ndalimit të ish-kryeministrit Haradinaj nga autoritetet franceze, Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u ka dërguar letër kryetarit të Asamblesë Nacionale të Francës dhe kryetarit të Senatit, duke konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit e të miqësisë midis Kosovës dhe Francës.

“Më lejoni të ndaj me Ju një shqetësim të institucionit të cilin e drejtoj, Kuvendin e Republikës së Kosovës, lidhur me ndalimin që i është bërë, në shtetin tuaj, Ramush Haradinajt, ish Deputet dhe ish Kryeministër i Kosovës. Ne besojmë fuqishëm në parimet e larta të drejtësisë franceze, të cilat burojnë nga tradita juaj republikane.

Ne besojmë se Haradinaj do të trajtohet në përputhje të plotë me këto parime. Po ashtu, më lejoni të theksoj se Haradinaj, për akuzat me të cilat ngarkohet nga autoritetet e Serbisë, është shpallur dy herë i pafajshëm nga Tribunali Ndërkombëtar për Krimet e Luftës në ish-Jugosllavi”, thuhet ndër të tjera në letrat që kryeparlamentari Veseli u ka dërguar kryetarit të Asamblesë Nacionale dhe kryetarit të Senatit në Francë.