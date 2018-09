Veprat e artistëve shqiptarë në ekspozitën ndërkombëtare të artit bashkëkohor në Armeni

Republika e Armenisë që këtë vit shënon një date të rëndësishme- atë të 100-vjetorit të formimit të saj, do të festojë edhe përmes artit. Në kryeqyetin e Yerevanit, do të mbahet ekspozita ndërkombëtare e artit bashkëkohor, ku do të ekspozohen veprat e mbi 70 artistëve nga e gjithë bota.

Ekspozita do të zgjasë një muaj duke filluar nga 25 shtatori e deri më 25 tetor. Ajo do të mbahet në shtatë vende të ndryshme në qendrën e qytetit. E në këtë ekspozitë, do të marrin pjesë edhe artistët nga Kosova Sislej Xhafa, Anri Sala dhe Adrian Paci.

Kjo është një ngjarje e rëndësishme në fushën e artit për dy arsye. Së pari, gjatë kësaj ekspozite, do të mbahen aktivitete interesante, punëtori si dhe do të ketë diskutime me personalitete ndërkombëtare të njohur në këtë fushë. Së dyti, kjo do të jetë ekspozita e parë e artit bashkëkohor në kryeqytetin e Armenisë, një qytet në të cilin gërshetohen format e ndryshme të artit si piktura, skulptura, fotografia e shumë të tjera.