Vepra e Memli Kelmendit, “Ater Umbra” interpretohet në SHBA

Vepra e Memli Kelmendit “Ater Umbra” kësaj radhe do të interpretohet në SHBA konkretisht në festivalin e njohur “Piccolo Spoleto Festival” në St. Philips Episcopal në Çarlston të SHBA-së me 27.05.2017.

Vepra do të interpretohet nga kori fitues “Cobra Chorale” dhe do të dirigjohet nga William Bennett (fitues i shumë çmimeve me korin “Cobra Chorale” dhe fitues i shumë çmimeve si dirigjent në Amerikë).

Ky është një kor i mrekullueshëm dhe një kor shumë i njohur në SHBA, ku në repertuarin e këtij kori përfshihen vepra të të gjitha stileve muzikore dhe veçanërisht vepra të kompozitorëve të shek XX- XXI.

“Pas dëgjimit tim të parë të kësaj pune unë u tërhoqa menjëherë nga disonancat e shtrënguara në fillim të punës dhe gjuha harmonike shumë interesante e përdorur në këtë vepër.

Ndërsa studiova më shumë partiturë, fillova të kuptoja thellësinë dhe kuptimin e punës. Ka vetëm 4 fjalë në tekstin e copë. “Ater Umbra, Serva mua.” Ajo përkthehet “Hije e zezë” dhe “Më ndihmo”.

Kelmendi ka bërë një punë të mahnitshme në këtë vepër. Sipas mendimit tim, “hija e zezë” është errësira, dhimbje, trishtim, depresio, uria, varfëria ose çështjet sociale më të thella. Në “Serva me”, “më ndihmo”, është një deklaratë shumë intime, e qetë, statike në muzikë, është kënduar vetëm nga femrat e korit dhe është e ndërthurur me momente heshtjeje, jo vetëm që e tërheq dëgjuesin por gjithashtu krijon imazhe të një fëmije, të shenjtë dhe të vetëm, duke qarë me zë të ulët për dikë që të “më shpëtojë.”

Ky moment është i thellë dhe thellësisht i zhvendosur për korin dhe dëgjuesin. Ne jemi kaq të ngazëllyer që kemi nderin të shfaqim vepren e “Ater Umbra” në Shtetet e Bashkuara dhe janë mirënjohës kompozitorit Memli Kelmendi për këtë Muzikë dhe mundësi të shkëlqyera” – shkruhet në analizën e dirigjentit Bennett.

Kujtojmë se vepra “Ater Umbra” mbrëmë është interpretuar nga Kori i Filharmonisë së Kosovës në hapje të festivalit ReMusica me dirigjent Rafet Rudin.