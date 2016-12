Vdes ylli i pop muzikës, George Michael

George Michael vdiq në shtëpinë e tij në Goring, Angli në moshën 53 vjeçare, publicisti i tij tha se ai nuk kishte qenë i sëmurë. Michael, me rrënjë të forta greko-qipriote, u lind si Georgios Panayiotou. Ai e filloi karrierën e tij solo pak para se të ndahet nga grupi Wham!.

Ai ka gëzuar popullaritet të madh në fillim të karrierës së tij duke dhënë një sërë hitesh të mëdha si “Wake Me Up before you Go Go”, “Freedom”Faith”, “Careless Whisper” dhe “Last Christmas”etj.

Si një solo artist dhe kompozitor, është lavdëruar nga kritikët për gamën e tij të jashtëzakonshme vokale. Ai shiti mbi 100 milionë albume në nivel global, të fituara nga Gramy dhe American Music Awards, si dhe duete me legjendat Aretha Franklin, Ray Charles, Luciano Pavarotti Elton John, Whitney Houston.

Michael ishte aktiv në një numër të organizatave bamirëse, ka ndihmuar për të mbledhur para për të luftuar AIDS-it, të ndihmuar fëmijët në nevojë dhe të mbështet të drejtat e homoseksualëve.