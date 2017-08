Vdes një person në aksident trafiku në Dobërdol të Podujevës

Sot rreth orës 12:00, në fshatin Dobërdol të Podujevës, ka ndodhur një aksident trafiku ku për pasojë një person (këmbësor) ka vdekur.

Në këtë aksident kanë qenë të përfshira dy vetura të cilat ishin në lëvizje, vetura e tipit “Audi Q7” dhe vetura e tipit “Golf II”, të cilat fillimisht janë ndeshur mes vete, më pas njëra nga veturat ka goditur këmbësorin, i cili nuk ka mundur t’u përballoj plagëve të mara dhe i njëjti ka ndërruar jetë. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje.

Lidhur me këtë aksident dy ngasësit e automjeteve, V. D mashkull 36 vjeç dhe A.A mashkull 27 vjeç, janë shoqëruar në stacionin policor dhe me urdhër të Prokurorit të shtetit, u është shqiptuar masa e ndalimit prej 48orësh.

Ndërsa trupi i viktimës Sh. G mashkull, 59 vjeç, është dërguar në Institutin e mjekësisë Ligjore për obduksion.

Vetëm në shtatë mujorin e parë të këtij viti, në rajonin e Prishtinës janë raportuar 4.438 aksidente trafiku prej tyre: 16 Aksidente trafiku me pasoja fatale – 19 persona të vdekur, 1.377 aksidente trafiku me të lënduar – 2781 persona të lënduar, si dhe 3.045 aksidente trafiku me dëme materiale.

Andaj duke parë si shqetësues këtë numër të madh të aksidenteve të trafikut dhe veçanërisht numrin e madh të viktimave nga aksidentet fatale dhe të personave të lënduar, kërkojmë nga të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë me përpikëri të gjitha rregullat e kodit rrugorë, në mënyrë që bashkërisht të ndikojmë në uljen e numrit të ngjarjeve aksidentale, uljen e vdekshmërisë në komunikacionin rrugor, e rrjedhimisht ngritjen e shkallës së sigurisë në trafik.