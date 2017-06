UNHCR dhe autoritetet shënojnë ditën botërore të refugjatëve

Me rastin e ditës botërore të refugjatëve, UNHCR, agjencia e OKB-së për refugjatët, theksoi se aktualisht në botë ka më shumë refugjatë dhe të zhvendosur, se kurdoherë më parë.

Numri i refugjatëve, i azil kërkuesve, dhe i personave të zhvendosur brenda vendit ka kaluar 65.6 milion njerëz. Raporti i ri i UNHCR-së Trendet Globale vë në pah se janë 65.6 milion njerëz të zhvendosur me forcë në fund të vitit 2016, rreth 300 mijë më shumë se në vitin e kaluar.

Në këtë numër përfshihen 22.5 milion refugjatë, numri më i lartë deri më tani; 2.8 milion veta kanë bërë kërkesë për azil; kurse 40.3 milion janë persona të zhvendosur brenda vendit. Rritja e numrit të refugjatëve ka ndodhur më së shumti për shkak të luftës në Siri prej nga janë larguar 5.5 milion veta.

Shefi i misionit të UNHCR-së në Kosovë, Narasimha Rao, me rastin e ditës botërore të refugjatëve, ka thënë se po punojnë së bashku me institucionet e Kosovës shoqërinë civile për të siguruar se të zhvendosurit që duan të kthehen në shtëpitë e tyre mund ta bëjnë në gjendje sigurie.

“Ne kujtojmë gjendjen e vështirë të të gjithë atyre që ishin të shtrënguar të ikin për të shpëtuar jetën e tyre. Në Kosovë, ne, po punojmë së bashku me institucionet e Kosovës, shoqërinë civile dhe me të tjerë për të siguruar se të zhvendosurit që duan të kthehen në shtëpitë e tyre të mund ta bëjnë këtë me dinjitet dhe në gjendje sigurie të duhur”, tha shefi i misionit të UNHCR-së në Kosovë, Narasimha Rao, me rastin e ditës botërore të refugjatëve.