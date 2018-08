Udhëzohen qytetarët t’i raportojnë problemet me patent-shoferët e Kosovës

Ministria e Punëve të Brendshme njofton qytetarët e vendit se është duke shqyrtuar me seriozitet rastet e qytetarëve të cilëve kanë hasur në vështirësi qarkullimi me patentë-shoferët e Republikës së Kosovës, gjatë kalimit të tyre nëpër territorin e Serbisë. Me këtë rast atyre u është kufizuar liria e lëvizjes.

“Me marrëveshjen e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë të vitit 2011, në kuadër të lirisë së lëvizjes, u mundësohet qytetarëve të udhëtojnë lirshëm me patentë-shoferët e shtetit përkatës.

Pika e pestë e kësaj marrëveshjeje thotë: ‘Secila palë do të marrë të gjitha masat që t’ua mundësojë qytetarëve të palës tjetër të udhëtojnë lirshëm brenda dhe përmes territorit të njëra-tjetrës me patentë-shoferin e lëshuar nga autoritetet e veta’.

Kërkojmë nga të gjithë qytetarët e RKS që lëvizin me veturë nëpër territorin e Serbisë të cilët kanë hasur në situatat e tilla, të lajmërohen në policinë kufitare ose në stacionin më të afërt të Policisë së Kosovës,” thuhet në komunikatën për shtyp të Ministrinsë së Punëve të Brendshme.

MPB gjithashtu udhëzon qytetarët se mund të kontaktojnë me Ministrinë e Punëve të Brendshme përmes këtyre kontakteve: Zip-mpb@rks-gov.net; 038 200 19 545 apo 045 149 111.