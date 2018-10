Twitter suspendon dy llogari të të dyshuarit për sulme me bomba

Të paktën dy llogari në Twitter të lidhura me njeriun i cili dyshohet që u ka dërguar pajisje eksploduese më shumë se dhjetëra demokratëve prominentë, janë suspenduar të premten mbrëma.

Cesar Sayoc Jr., 56 vjeçar, ishte kapur nga zyrtarët policor shtetëror në Florida mëngjesin e së premtes. “Edhe pse ende jemi duke i analizuar pajisjet në laboratorin tonë, këto nuk janë pajisje shaka,” tha drejtori i FBI-së Christopher Wray gjatë një kumtimi për media.

Facebook shumë shpejt e suspendoi llogarinë e Sayoc-ut në platformë, edhe pse dy llogari në Twitter të cilat duket se i përkisnin Sayoc-ut mbetën online dhe të çasshme deri rreth orës 2:30 pasdite me kohën e Evropës. Të dy llogaritë kishin shumë postime, shumë prej të cilave përmbanin konspiracione politike shumë djathtiste, imazhe grafike dhe kërcënime specifike.

Në një rast, ato kërcënime i ishin raportuar Twitter-it më herët. Komentatorja demokratike Rochelle Ritchie postoi se kishte raportuar një tweet nga @hardrock2016 pas paraqitjes së saj në Fox News. Sipas një screenshot-i, Twitter u përgjigj më 11 tetor se “nuk kishte shkelje të rregullave ndaj sjelljes abuzive në Twitter.”

Në postim thuhej “Do të shihemi patjetër. Përqafoji të dashurit tu shumë sa herë që del nga shtëpia” e shoqëruar me një foto të Ritchie-t, një screenshot të një lajmi për një trup të gjetur në Eerglades dhe letrën tarot që përfaqëson vdekjen.

Ndërmjet dy llogarive të lidhura me Sayoc, shumë prej kërcënimeve ishin ilustruar me fotografi. Në një postim twitteri më 18 shtator 2018 për ish-nën presidentin Joe Biden i cili po ashtu pranoi një mjet shpërthimi, llogaria postoi fotografi të një barke motorike, një simbol të orës së rërës me një kosë dhe imazhe grafike të një dhie me kokë të këputur.

Mesazhet kërcënuese që dalin nga një sekuencë foografish do të ishin më të vështira për t`u diktuar nga makinat që mësojnë vetë, edhe pse cilido njeri nuk do të kishte problem ta nxirrte domethënien e tyre. Në shumicën e rasteve fotografitë kërcënuese ishin shoqëruar me kërcënim verbal. Të paktën një arkivë e një llogarie të Twitter-it e lidhur me Sayoc mbetet online.

Në një deklatarë për TechCrunch, Twitter theksoi vetëm se “Ky është një hetim në vazhdim i organeve të drejtësisë. Nuk kemi koment.” Kompania tregoi se llogaritë ishin suspenduar për thyerje të rregullave të Twitterit, edhe pse nuk e specifikoi cilat.