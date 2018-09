Twitter përfundimisht suspendon Alex Jones dhe Infowars

Twitter përfundimisht i ka suspenduar llogaritë e Infowars dhe themeluesin e tyre Alex Jones të enjten, pas lëvizjeve të ngjashme nga kompanitë e mëdha të teknologjisë, duke përfshirë Apple, Facebook, YouTube dhe Spotify. Vendimi erdhi pas një serie provokimesh nga Jones, që Twitter pohonte se janë në i kundërshtim me rregullat e tij “të sjelljes abuzive”.

Incidenti i cili e frymëzoi Twitter-in të veprojë duket të ketë qenë një seri e postimeve në Twitter ku Jones postonte video 9-minutëshe duke e kundërshtuar reportetin e CNN-it Oliver Darcy.

Pasi shumë platforma të mëdha të Silicon Valley-t muajin e kaluar i larguan shpejt postimet e Jones për shkak të gjuhës së urrejtjes, Twitter e lejoi të qëndrojë.

Kjo ndryshoi të enjten me suspendimin e përhershëm të Twitter-it. Suspendimi u aplikua për të dyja llogaritë @realAlexJones dhe @Infowars, por Twitter konfirmoi se Jones do të ndalohet të regjistrohet personalisht apo të përdorë çfarëdo llogarie tjetër në Twitter në të ardhmen. Edhe nëse Jones përdor ndonjë llogari paraprake për të postuar në Twitter, edhe ajo llogari do të suspendohet. Një zëdhënës i kompanisë i tha BuzzFeed News se vendimi erdhi pas një fluksi të raportimeve për postimet e fundit të Jones-it. Më poshtë është deklarata e plotë e Teitter-it:

Sot, i suspenduam përgjithmonë @realalexjones dhe @infowars nga Twitter dhe Periscope. E morëm këtë vendim bazuar në raportime të reja të postimeve dhe videove të djeshme të cilat e kundërshtojnë politikën tonë të sjelljes abuzive, përveç shkeljeve tjera të mëhershme.

Pasi që po vazhdojmë ta rrisim transparencën rreth rregullave dhe veprimeve të përforcimit, deshëm të jemi të hapur rreth këtij veprimi duke pasë parasysh interesimin e madh për këtë rast. Zakonisht nuk i komentojmë veprimet e ndërmarra kundër llogarive personale, për hir të privatësisë së tyre.