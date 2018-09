Trendet e bukurisë që duhet t’i provoni këtë vjeshtë

Tani që vjeshta është zyrtarisht këtu, është koha që t’i provoni trendet më të mëdha të bukurisë për këtë sezon.

Buzët e kuqe

Asgjë nuk e tregon bukurinë klasike më shumë se sa buzët e kuqe. Edhe në sfilatat e sezonit vjeshtë/dimër u shfaqën nuanca të ndryshme të buzëve të kuqe.

Kapakët e ndritshme të syve

Këtë vjeshtë ka ardhur koha që të provoni ngjyrën e artë për grimin e syve.

Dukja natyrale

Sezon pas sezoni, pamja “pa grim” është në qendër të vëmendjes. Për vjeshtën e vitit 2018, kjo pamje është shfaqur mes të tjerash në sfilatat e Channel, Alexander Wang dhe Off-White.

Ngjyra e zezë si nata

Nëse ju pëlqen drama, atëherë një grim me sy të errët është çfarë ju duhet.

Ngjyra e pembe dhe vjollcë

Grimi i syve me ngjyrë të pembe ka qenë i famshëm për një kohë tashmë dhe duket se trendi do të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm të vjeshtës dhe dimrit. Por kësaj here, do t’i shtohet edhe një nuancë vjollce.

Shkëlqimi prej ylberi

Përveç kombinimit të ngjyrave pembe dhe vjollcë, kemi parë edhe grim me të gjitha ngjyrat e ylberit.

Flokët e valëzuara magjepsëse

Ky është stili perfekt për festat e sezonit që po ju presin.