Traileri i ri i “Hellboy” del online, shikojeni ndërsa mundeni

Më herët gjatë këtij muaji në Comic con në New York, fansat e “Hellboy” paten mundësi të shohin herët trailerin për filmin e ri që do të debutojë në vitin 2019 me David Harbour si djallin kryesor. Ky trailer nuk është lansuar ende në publik por gjatë fundjavës një variant i paligjshëm u shpërnda në Facebook.

Videoja, që siç shihet qartë, është filmuar me një telefon të mençur në mënyrë vertikale, në të vërtet e tregon mjaft mirë trailerin e “Hellboy”. Nuk dihet se kush e ka bërë inçizimin por nuk ka dyshim se ka qenë në Comic Con ku kanë qenë edhe yjet e filmit të ri bashkë me krijuesin e “Hellboy” Mike Mignola.

Pas përshtatjeve nga Guillermo Del Toro, ky film i ri do të ringjallë këtë univers kinematografik me një qasje më të errët që është më tepër horror se sa fantazi. Filmi i ri gjithashtu do të klasifikohet si i kufizuar, gjë që është e qartë nga momenti që shikon në trailer që Hellbow ia hedh trutë në erë një personi të ligë.

Në këtë film në role kryesore janë Sasha Lane si Alice Monaghan, Ian McShane si Profesor Bruttenholm, Daniel Dae Kim si Ben Daimio, and Milla Jovovich as Nimue, Mbretëresha e Gjakut. Nga të dhënat e pakta që ofron traileri, mund të shohim shfaqjen e disa heronj mbinatyrorë por kjo mbetet vetëm një spekulim tani për tani.

“Hellboy” do të shfaqet në teatër me 12 prill të vitit 2019.